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Yaşam

Arınç'ın hırsızı teslim oldu

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile aynı kattaki Mehmet Ağaçhan'a ait evlere 27 Ekim'de kapı kilitlerini tornavida veya levyeyle kırarak girdiği öne sürülen kadın, Manis

13 Kasım 2008 02:00

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile aynı kattaki Mehmet Ağaçhan'a ait evlere 27 Ekimde kapı kilitlerini tornavida veya levyeyle kırarak girdiği öne sürülen kadın, Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. 

İzmir'de yaşayan Z.K. (47) adlı kadın, avukatıyla Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Bülent Arınç ve komşusunun evine kapıyı zorlayarak girdiği ileri sürülen zanlı, polise teslim olduktan sonra çevredeki esnaf tarafından da teşhis edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Manisa'da Adakale Mahallesi İzmir Caddesi'ndeki apartmanda dairesi bulunan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile komşusunun evine 27 Ekimde kapının kilidi kırılarak girilmiş, araştırma sonucu, herhangi bir eşyanın çalınmadığı belirlenmişti.


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