T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in yargılanmasına devam edildi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç'ın FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevine son verilen damadı doktor Ekrem Yeter'in yargılanmasın

21 Haziran 2018 16:43

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç\'ın FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevine son verilen damadı doktor Ekrem Yeter\'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, Yeter\'in hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılması talebini reddetti. 
Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya, tutuksuz yargılanan Ekrem Yeter ve avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen B.T., sanığı 10 yıldır tanıdığını ve annesinin doktoru olduğunu söyledi. Yeter\'den FETÖ lehine olumlu söylem duymadığını belirten B.T., \"Ekrem Bey\'i disiplinli bir doktor olarak biliyorum. Örgütsel bir görevi olduğunu görmedim\" dedi.
\'ADLİ KONTROL ŞARTI KALDIRILSIN\' TALEBİ KABUL EDİLMEDİ
Tanık ifadelerinin ardından konuşan Ekrem Yeter, \"Benim silahlı terör örgütüyle bir bağlantım olamaz. Pek çok cemaate sevgim, saygım vardır. Bu nedenle yaptıklarım, örgütsel bir iş değildir\" diye konuştu. Gaziantep\'te özel hastanede doktor olarak görev yaptığını söyleyen Yeter, hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Ekrem Yeter\'in talebini reddeden mahkeme heyeti, dijital materyallerin ve bazı kurumlardan istenilen evrakın beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARSLANANKARA DHATÜRKİYE Büyük Millet Meclisi TBMMBaşkanıBaşbakanYardımcısı Bülent ArınçKanun Hükmünde Kararname KHKEkrem YeterMahkemeCeza MahkemesiDuruşmadaYeterBeyKONTROLKALDIRILSIN TALEBİ KABUL EDİLMEDİ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24