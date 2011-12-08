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Arınç'ın bahsettiği PKK'lı tutuklandı

PKK'nın üst düzey yöneticilerinden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suphi Yalçınkaya, sevk edildiği

08 Aralık 2011 02:00

T24 - PKK'nın üst düzey yöneticilerinden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suphi Yalçınkaya, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Rasim Işıkaltın tarafından sorgulandıktan sonra İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Yalçınkaya'nın, ''örgüt üyeliği'' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da yaptığı bir açıklamada örgütün üst düzey bir sorumlusunun İstanbul'da yakalandığını söylemişti.

Arınç'ın bu açıklamasının ardından örgüte yakınlığı ile bilinen bir internet sitesi söz konusu kişinin Suphi Yalçınkaya olduğunu duyurmuştu.

Bu arada soruşturma kapsamında Suphi Yalçınkaya'nın Kuzey Irak'a gittiğinin tespit edildiği belirtildi.

9 gün Kuzey Irak'ta kaldığı tespit edilen Yalçınkaya'ya savcılık sorgusunda bu konunun sorulduğu belirtildi.

"Kuzey Irak'a giderek 9 gün orada kaldığınız tespit edildi. Burada ne yaptınız?" sorusu sorulan Yalçınkaya'nın, "Ben inşaat işi için Kuzey Irak'a gittim. Burada iş bulamamıştım orada bulurum diye gittim. Orada kaldığım otel belli. İş başvurusu yaptığım yerler belli" dediği öğrenildi.

Yalçınkaya'nın Kuzey Irak'ta bulunduğu sürece Kandil'e gittiği yönündeki iddiaları da reddettiği belirtildi.


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