-ARINÇ: HERKES HER YERDE SİYASET YAPABİLMELİ BURSA (A.A) - 25.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa'dan milletvekili adayı gösterilmesiyle ilgili olarak ''Bursa'ya severek, koşarak ve memnuniyetle geldim'' dedi. Arınç, ''Artık Türkiye'de herkes her yerde siyaset yapabilmeli ve yapmalı. Yani doğum yerinin Erzincan olması, Kars olması, hatta şimdi ülkemizin sınırlarının dışında yerler olması, hiçbir zaman engel görülmemeli, mani olmamalı. Türkiye'nin her yerinde herkes, temsil görevini yapabilecek kabiliyet ve kapasitede'' diye konuştu. Arınç, Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Nuri Kolaylı'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından, Basın Kültür Sarayı'nda, Kolaylı ile basın mensuplarının karşısına çıkan Arınç, açıklamalarda bulundu. Bülent Arınç, çalışmaları hakkında bilgi verirken Büyük Önder Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı (AA) ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM), kuruluşlarının 91. yılını kutladıklarını ifade etti. Siyasi anlamda bu seçimlerde Bursa'dan milletvekili adayı gösterildiğini hatırlatan Arınç, ''Bu, şüphesiz sürpriz oldu ama Bursa teklif edildiğinde, merkez yoklamasıyla Bursa benim önüme seçenek olarak getirildiğinde bundan şeref duydum, onur duydum. Çünkü bir siyasetçi için Bursa'dan milletvekili adayı olabilmek, bence çok sevinilebilecek bir olay. Siyasetçi Türkiye'nin her yerinde görev yapmalıdır. Türkiye'nin her yerini temsil ettiği için'' dedi. Anayasa hükmü gereğince, milletvekillerinin belli seçim bölgesinden seçilebildiklerini dile getiren Arıç, şöyle devam etti: ''Sonuçta tüm Türk milletinin temsilcisiyiz. Yani bir bölgeyle sınırlı değil yasama görevimiz. Bu seçimlerde Sayın Başbakan'ın istekleri, arzuları bu istikamette oldu. Sayın Devlet Bakanımız Faruk Çelik de Şanlıurfa'dan aday gösterildi. Bazı bakanlarımız İzmir'den, bazı bakanlarımız Mersin'den, bazıları farklı illerden aday oldular. Bir siyasi parti, böyle bir düzenleme yapabilir. Buna hiçbir itirazımız yok. Bursa'ya severek, koşarak ve memnuniyetle geldim. Esasen, Bursa'yı tanıyorum, kültürünü biliyorum. Doğumum belki çok eski... Ama biz, her zaman dostlarımızla, akrabalarımızla iyi bir bağ içerisinde olduk. Artık Türkiye'de herkes her yerde siyaset yapabilmeli ve yapmalı. Yani doğum yerinin Erzincan olması, Kars olması, hatta şimdi ülkemizin sınırlarının dışında yerler olması, hiçbir zaman engel görülmemeli, mani olmamalı. Türkiye'nin her yerinde herkes, temsil görevini yapabilecek kabiliyet ve kapasitede.'' -ARINÇ: ''RTÜK KANUNU SIFIRDAN YENİLENDİ''- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Basından sorumlu'' denilebilecek bir görev taksimi ile ile bu göreve getirildiğinde birinci önceliğinin RTÜK Kanunu olduğunu belirterek, ''Yeni, yepyeni bir RTÜK Kanunu çıkarmamız lazımdı. Yaklaşık bir sene bizzat çalışmaların içerisinde bulundum. Nihayetinde bildiğiniz gibi Genel Kuruldan da geçirdik. 10 yıldan beri mutlaka değişmeli, yenilenmeli denilen RTÜK Kanunu, sıfırdan yenilendi'' dedi. Arınç, Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Nuri Kolaylı'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından, Basın Kültür Sarayı'nda, Kolaylı ile basın mensuplarının karşısına çıkan Arınç, açıklamalarda bulundu. -YENİ RTÜK KANUNU- Arınç, 1 Mayıs 2009'dan bu yana ''Basından sorumlu'' denilebilecek bir görev taksimi ile Başbakan Yardımcılığı görevini sürdürdüğünü hatırlatarak sözlerini öyle devam etti: ''Anadolu Ajansıyla, TRT'yle ve diğer kurumlarla nasıl ihtiyaç giderilir? Talepler nedir, eleştiriler hangi noktadadır? Bu konuları süratle ele aldık. Doğrusu birinci önceliğimiz RTÜK Kanunu oldu. 1994'te çıkmış, neredeyse 16 seneyi geçmiş. Bu süreç içerisinde bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş ama doldurulmamış, bazı maddelerde boşluklar ve en önemlisi de AB sürecinde AB Medya Yönergesi'nde ileri konulan hususlar da henüz yerine getirilmemiş. Terminoloji çok eskimiş, kanun yürüyemez hale gelmiş. Müeyyide sisteminden tutunuz diğer sistemlerde de arıza var. Geçmişte bakan arkadaşlarım çalışma yapmışlar ama bir tasarı haline bile gelmemiş. Özellikle frekans planlamasında lisanların ihale edilmesi sürecinde her şey tıkanmış. Yabancı sermaye payı yüzde 25'te kalmış. Yeni yepyeni bir RTÜK Kanunu çıkarmamız lazımdı. Yaklaşık bir sene bizzat çalışmaların içerisinde bulundum. Konuya ilgi duyan tüm kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yaptık. Nihayetinde bildiğiniz gibi Genel Kuruldan da geçirdik. Nihayetinde 10 yıldan beri mutlaka değişmeli, yenilenmeli denilen RTÜK Kanunu, sıfırdan yenilendi. Üstün bir gayretle, çıkarılması gereken 6 yönetmeliğin 4'ünü hazırladık.''