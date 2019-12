-Arınç: ''Görevimiz terörün kökünü kazımak'' İNEGÖL (A.A) - 22.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, terörün kökünü kazıtmanın ve kurutmanın hükümet olarak görevleri olduğunu belirterek, ''Şu anda Genelkurmay Başkanımız, bütün kuvvet komutanlarımız evlerine dönmedi. Eşleriyle aynı sofrada yemek yemeden bu harekatın başındalar. Kendilerini siper ediyorlar'' dedi. TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Arınç, hayatlarını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye de baş sağlığı diledi. Başbakan Yardımcısı Arınç, şöyle konuştu: ''Bu terörün inşallah, kökünü kazıtmak, kurutmak, bizim hükümet olarak görevimiz. Çılgınca işler yapıyorlar. 24 tane genç vatan evladımızı şehit etmeleri mücadelemizi daha çok artırdı. Halkımızın hissiyatı çok makuldür, anlamlıdır. Bayrak taşıyorlar, yürüyüş yapıyorlar, teröre lanet okuyorlar. Bu her Türk vatandaşının yapması gereken doğal bir yol. Ama hükümet olarak bunun da ötesinde bütün kaynaklarımızla bu işi bitirmek mecburiyetindeyiz. Şu anda Genelkurmay Başkanımız, bütün kuvvet komutanlarımız evlerine dönmedi. Eşleriyle aynı sofrada yemek yemeden bu harekatın başındalar. Kendilerini siper ediyorlar. Hem yurt içi hem yurt dışı bağlantılarıyla terörü ininde vuruyorlar.'' Bülent Arınç, harekatın bütün özelliklerini tek tek söyleyecek durumda olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti: ''Şu anda askerimiz yurt içinde bütün noktalarda, yurt dışında da yani sınır dışında da aldığı bütün yetkiyi, çok iyi bir şekilde kullanarak, artık bu örgütü, bölünme, parçalanma ve yok olma noktasına doğru son vuruşu yapmak için bütün gayretleriyle çalışıyorlar. Allah'ım bu askerlerimizi de komutanlarımızı da her kötülükten korusun. İnşallah görevlerini tam anlamıyla yerine getirerek Türkiye'ye büyük bir başarıyla, zaferle dönmeyi nasip etsin.'' -''Çok hazin bir akıbet''- Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin sonuna ilişkin bir soruyu ise Arınç, şöyle yanıtladı: ''Çok hazin bir akıbet oldu. Ben şahsen yakalanmasını, yargıya teslim edilmesini, sorgulanmasını beklerdim. İnsani olan buydu. Ama tabii kitlelerin heyecanını durdurmak mümkün değil. Çok feci bir şekilde can verdi. Bu akıbet, Allah kimseye göstermesin ve bütün diktatörlere, zalimlere belki kötülüğüyle birlikte örnek olur, zulümlerden vazgeçerler, halklarına ihanet etmezler. Bunlardan bütün dünyadaki diktatörlerin zalimlerin ders alması gerektiğii düşünüyorum. Ama keşke böyle bitmese ve yargı önünde hesap verebilseydi, 40 yılı aşkın bir sürenin, hesabını kendinden sorabilselerdi. Gönlüm onu böyle istiyor.''