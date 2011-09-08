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Politika

Arınç: ''CHP'nin doğru tespitler yapması lazım'' İSTANBUL (A.A)

08 Eylül 2011 16:48

-Arınç: ''CHP'nin doğru tespitler yapması lazım'' İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''CHP'nin bir milli mesele olan dış politika konusunda hükümeti eleştirirken çok daha dikkatli olması lazım. Çok daha doğru tespitler yapması lazım'' dedi. Arınç, ''Siyasal İletişim Danışmanlığı Sertifika Programı''nın başlaması dolayısıyla düzenlenen törenin ardından bir gazetecinin, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, Kılıçdaroğlu'nun kullandığı argümanların fevkalade yanlış olduğunu ifade etti.  Başbakan'ın dün Kılıçdaroğlu'nu İsrail'in avukatlığını yapmakla suçladığını anımsatan Arınç, şunları ifade etti:  ''Böyle bir niyeti olmasa bile sayın Kılıçdaroğlu'nun dün yazılı metinden okudukları, bu anlama kolaylıkla gelecek cümlelerdir. CHP'nin, bir milli mesele olan dış politika konusunda Hükümeti eleştirirken çok daha dikkatli olması lazım, çok daha doğru tespitler yapması lazım. Sayın Başbakan'ın tespiti ne yazık ki doğrudur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşması, netice itibariyle İsrail'in avukatlığını yapacak düzeydedir. Dolayısıyla bundan vazgeçmelerini öneririz. Çünkü ulusal dış politikadaki hedef, kendi çıkarlarıdır. Bu çıkarlarımızla bölge ülkelerine veya dünyadaki bir başka ülkenin çıkarları ne kadar örtüşüyorsa o konuda mutabık oluruz. Yoksa öncelik Türk milletinin, halkının, devletin kendi çıkarlarıdır.''  Türkiye'nin 9 vatandaşını kaybettiğini anımsatan Bülent Arınç, 'Böyle bir operasyon yapan İsrail'in yönetimine karşı Türkiye'nin aldığı kararlara muhalefetin de destek olmasını beklerdik. İsrail'in bu vurdumduymaz ve hukuk tanımazlığı, mütecaviz davranışları karşısında, Türk Hükümetinin aldığı kararların doğru ve isabetli olduğunu düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda eline tutuşturulan kağıttaki bilgileri yeniden çek etsin ve eğer eleştirilecek bir konu varsa bunları daha gerçekçi bir yöntemle ortaya koysun'' diye konuştu. 

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