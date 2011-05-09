-ARINÇ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç başkanlığındaki heyet, 9-15 Mayıs Vakıflar Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Arınç, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, vakıf temsilcileri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının bulunduğu heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Arınç'ın mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bülent Arınç, deftere şunları yazdı: ''Büyük Atatürk, 2011 Vakıf Medeniyeti Eğitim Yılı çerçevesinde kutladığımız Vakıflar Haftası münasebetiyle huzurunuza çıkmanın gururunu taşımaktayız. Medeniyetimizin yapı taşını oluşturan vakıf bilincini yaşatma ve bu topraklarda mührümüz olan vakıf eserlerimizin onarımı ile ilgili direktiflerinizi yerine getirmeyi ilke edindik. Bundan böyle de toplumsal dayanışma ve yardımlaşma misyonunuzu daha güçlü biçimde sürdüreceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun.''