T24 LogoT24 Logo
Politika

ARINÇ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A)

09 Mayıs 2011 13:40

-ARINÇ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç başkanlığındaki heyet, 9-15 Mayıs Vakıflar Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.  Arınç, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, vakıf temsilcileri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının bulunduğu heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Arınç'ın mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bülent Arınç, deftere şunları yazdı: ''Büyük Atatürk, 2011 Vakıf Medeniyeti Eğitim Yılı çerçevesinde kutladığımız Vakıflar Haftası münasebetiyle huzurunuza çıkmanın gururunu taşımaktayız.  Medeniyetimizin yapı taşını oluşturan vakıf bilincini yaşatma ve bu topraklarda mührümüz olan vakıf eserlerimizin onarımı ile ilgili direktiflerinizi yerine getirmeyi ilke edindik. Bundan böyle de toplumsal dayanışma ve yardımlaşma misyonunuzu daha güçlü biçimde sürdüreceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24