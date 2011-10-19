-Arınç: ''Anamızdan milletvekili doğmadık'' ÜSKÜP (A.A) - 18.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dünyanın değişim ve dönüşüm içinde bulunduğunu, değişime karşı direnenlerin tasfiye olduğunu belirterek, ''Öyle Demirel gibi 6 defa gittim, 7 defa geldim yok. Anamızdan milletvekili doğmadık, bak arkası geliyor aslanlar gibi'' dedi. Bülent Arınç, Makedonya Türk Demokratik Partisini (TDP) ziyaret etti. Ziyarette konuşan Arınç, Balkanlar'ın Türkiye için büyük önem taşıdığını belirtti. Arınç, Makedonya'daki Türkler'in kendi partileri TDP'ye sahip çıkmasını istedi ve birlik, beraberlik içinde olmaları gerektiğini söyledi. AK Parti'nin başarılı olmasındaki temel nedenleri anlatan Arınç, şöyle devam etti: ''Biz 2001 yılına geldiğimizde Türkiye'de siyaset iflas etmişti. Partiler, hükümetler, iktidar, muhalefet, halkın güvenini kaybetmişti. Siyasi hayat karmakarışıktı, koalisyonlar vardı ama uzun ömürlü olmuyordu. Herkes birbirini yolsuzlukla suçluyordu, ekonomik buhranlar vardı, bir gece de fakirleştiğimiz günler oldu. Toplumsal çalkantılar vardı ve halkın gözünde partiler itibarını kaybetmişti. Böyle bir zamanda biz, yeni parti olarak kurulduk. Güvenilir insanları partimizde görevlendirdik. Halkın beğendiği, takdir ettiği siyasetçilerle vitrinimizi doldurduk. Bu yüzden halk bizi sevdi. Yanımızda 50 yıllık parti, parlamento dışında kaldı seçimlerde ve 15 aylık parti tek başımıza iktidara geldik. 15 aylık parti, 9 yıldır da iktidarda. 3 kez seçim kazandık, her defasında da oyu artırarak kazandık. 2002'deki ilk seçimde yüzde 35 oy, 367 milletvekili alarak tek başımıza geldik. 2007 Temmuz'da yüzde 47 oy aldık, 341 ile yeniden seçildik. Şimdi yüzde 50 oy aldık. Yani sandığa giden 2 seçmenden birisi partimize oy verdi. Bu başarıyı herkes, bütün dünya takdir ediyor.'' -''Dünya değişim, dönüşüm içinde'' ''Hiçbirinin sırtında kamburu yok, mecazi anlamda söylüyorum. Yani yüzüne vurulacak bir ayıp taşımıyor. Hiçbirinin geçmişte bir yolsuzluğa karışmış ismi yok. Hiçbirinin millete hizmetten başka derdi yok'' diyen Arınç, şunları kaydetti: ''Halk güvendi, oyunu verdi. Güven devam ediyor, oyunu vermeye devam ediyor, biz de iktidardayız. Öbür partiler kendilerini yenileyemedi. Sürekli başta bir kişi var. O ne olursa olsun seçimlerde genel başkan oluyor ve onun arkasından gidenler sapır sapır dökülüyor. Artık bir değişime ihtiyaç var. Dünya değişim, dönüşüm içinde. Değişime karşı direnenler tasfiye oluyor bütün dünyada. İşte Kuzey Afrika'da olanlar, işte Ortadoğu'da olanlar, Uzakdoğu'da olanlar, ABD'de şimdi olanlar belki. İnsanlar değişim istiyor. Bu değişimi kendi şartları içinde kavgasız, dövüşsüz, entrikasız, hilesiz gerçekleştirmek lazım. O yüzden AK Parti tüzüğüne koydu. Bir insan 3 dönem üst üste milletvekilliği yaparsa bir anlamda siyasi hayatı bitecek. 4'üncü dönem milletvekilliği, belediye başkanlığı yasak şu anda. Neden değişim ve dönüşüm lazım? Arkasında mutlaka birilerinin partiyi de hükümeti de değiştirmesi, dönüştürmesi lazım. Bunu TDP de yapacak kusura bakmayın. 3 dönem koyacaksınız, 4 dönem koyacaksınız. Öyle Demirel gibi 6 defa gittim, 7 defa geldim yok. Anamızdan milletvekili doğmadık, bak arkası geliyor aslanlar gibi. Değişim olacak, lider kadrosunda da yönetim kadrosunda da belediye başkanlarımızda da. İnsanlar o zaman 'Sıra bana gelecek, ben çok çalışır, çok başarılı olursam ben de milletvekili, belediye başkanı, genel müdür olabilirim' diyecek. Siyaset böyle bir kurum.'' Bülent Arınç, daha sonra eşi Münevver Arınç, Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir, TBMM Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Önder Matlı, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Gürol Sökmensüer ve beraberindekilerle Türk yatırımcılarının yaptığı Avrupa Göz Hastanesini gezdi. Hastane hakkında yetkililerden bilgi alan Arınç, hastaları da ziyaret etti. Bir süre hastalarla sohbet eden Arınç, daha sonra göz muayenesinden geçti. Arınç'ın hastanedeki doktora ''Uzağı göremiyor demeyin'' demesi, gülüşmelere neden oldu.