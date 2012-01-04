-Arınç: Ziyaret önceden programlandı ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten'i kabulüne ilişkin ''Ziyaret esnasında kulislerde bu ziyaret ile ilgili farklı yorumlar yapıldığını öğrendim. Bu tamamen daha önceden programlanmış bir ziyaretten ibarettir'' değerlendirmesinde bulundu. Arınç, resmi twitter hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık yarım saat önce Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile bir araya geldiğini ifade eden Arınç, şunları kaydetti: ''Geçtiğimiz günlerde kendilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştum. Bugün de onlar nezaket gösterip iadeiziyarette bulundular. Ziyaret esnasında kulislerde bu ziyaret ile ilgili farklı yorumlar yapıldığını öğrendim. Bu tamamen daha önceden programlanmış bir ziyaretten ibarettir.''