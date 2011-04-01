-ARINÇ: ''YUNANİSTAN MENDİL AÇACAK DURUMDA'' ŞANLIURFA (A.A) - 01.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'nin yüzde 9 büyüme hızını yakaladığını, ''bunun muhteşem bir sonuç'' olduğunu belirterek, ''Komşumuz Yunanistan'ın 1 trilyon dolar dış borcu var. Neredeyse mendil açıp yardım dilenecekler''dedi. Arınç, sabah saatlerinde beraberinde Vali Nuri Okutan ve AK Parti'li bazı milletvekilleriyle tarihi Balıklıgöl'ü gezdi. Balıklara yem atan Arınç, Hz. İbrahim'in doğduğu rivayet edilen mağarayı da ziyaret etti. Balıklıgöl meydanında Kızılay'ın kurduğu kan bağışı çadırını ziyaretinde görevliler ile sohbet eden Arınç, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretleri sırasında yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet eden Arınç, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına giderek, partililer ve milletvekili aday adaylarıyla görüştü. Burada gazetecilere bir açıklama yapan Bülent Arınç, Türkiye'de bugün gelinen noktayı, dün yayımlanan büyüme rakamlarının gösterdiğini ifade etti. ''Türkiye büyüme hızında yüzde 9'u yakaladı, bu muhteşem bir sonuç'' diyen Arınç, şöyle devam etti: ''ABD ve Avrupa ile global krizin vurduğu diğer ülkeler borç içinde. İspanya ve Portekiz'de hükümetler düşüyor, maaşlar ödenmiyor, toplu sözleşme yapılamıyor. Komşumuz Yunanistan'ın 1 trilyon dolar dış borcu var. Neredeyse mendil açıp yardım dilenecekler. Fabrikalarda üretim durdu. Fabrikalar satılacak, alıcısı yok. Türkiye ise bu dönemde dünyadaki 5 ülkeden biri, yüzde 9'luk büyüme hızına kavuştu. Bu başarı hepimizin, tüm Türkiye'nin başarısıdır. Hükümetimizin, milletimizin ve parlamentonun başarısıdır.'' Bülent Arınç, Türkiye'nin 2 ay sonra genel seçime gideceğini hatırlattı. Birçok partinin aday adayı bulmakta zorlandığı bir dönemde AK Parti'ye çok fazla ilgi olduğunu ifade eden Arınç, bu durumun vatandaşın AK Parti'ye güveninin bir göstergesi olduğunu kaydetti. Burada kimi vatandaşların sorunlarını ilettiği Arınç'a bir vatandaş da yöresel aba hediye etti. Bülent Arınç, daha sonra partililerle basına kapalı görüştü.