-ARINÇ: ''YİYECEK PARASI YOK 2 TELEFONU VAR'' ŞANLIURFA (A.A) - 31.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Nüfusumuz 72 milyon, sanıyorum 50 milyonun üstünde cep telefonu kullanıyoruz. Yiyecek parası olmayan, ekmeğe, simide para bulamayan arka cebine 2 tane cep telefonunu koyabiliyor'' dedi. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) düzenlenen ''20. Yerel Medya Eğitim Semineri'' Şanlıurfa'da başladı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminerden önce, aynı salonun girişinde ''Türk Basını (1830-1938) ile Şanlıurfa ve Yöresi'' fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Seminerin açılışında konuşan Arınç, peygamberler şehri, dinlerin beşiği, medeniyetler şehri Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantıya, Şanlıurfa'nın yanı sıra çeşitli illerden yerel medya mensupları, KKTC, Azerbaycan ve Arap medyasından 200'den fazla katılımcının bulunduğunu aktaran Arınç, programda katılımcılara hem mevzuat bakımından hem de son gelişmelerle ilgili yardımcı olunacağını belirterek, ''1998'de başlayan Yerel Medya Eğitim Seminerlerimizden bir diğerini bugün ve yarın olmak üzere Şanlıurfa'da yapacağız. Ben de şehrimizin böyle bir seminere ev sahipliği yapmasından çok memnunum. Senede iki kez bunu yapıyoruz, en son Edirne ve diğer şehirlerimizde yapmıştık. Ben faydalı olduğunu görüyorum. Benden önce başlamıştı ben de devam ettiriyorum. Özellikle bölgesel olarak seçtiğimiz iller, böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptığında, kendiliğinden büyük bir sinerji meydana gelmektedir'' diye konuştu. -GAZETECİLERE MESLEKTAŞLARIYLA TANIŞMA FIRSATI...- Yerel medya mensuplarının farklı illere giderek, oradaki meslektaşlarıyla tanışmaları ve oranın tarihi ve kültür varlıklarını da bizzat görmelerine yönelik başlattıkları uygulamanın önemini vurgulayan Arınç, bir süre önce İzmir, Manisa ve Muğlalı gazetecilerin, bir otobüsle Konya ve Şanlıurfa'yı ziyaret ettiklerini, kendisine iletilen notta, 'ilk defa Şanlıurfa'yı gören gazetecilerin olduğunu, burada geleneksel ev sahipliğinden çok memnun olduklarını' ifade ettiklerini aktardı. Arınç, bu uygulamaya devam edeceklerini, doğudan batıya, batıdan kuzeye, kuzeyden güneye, bütün yerel medya mensuplarını, Anadolu'yu ziyaretlerine vesile olacak ve onlara, değerli dostlarıyla, arkadaşlarıyla, meslektaşlarıyla tanışma imkanı sağlayacaklarını bildirdi. Medyanın, çağın en önemli kurumlarının başında geldiğini ifade eden Bülent Arınç, internet izleyicisi olarak Türkiye'nin dünyadaki ilk 3 devlet arasında olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: ''Biz bazı konularda çok ilerdeyiz. Mesela cep telefonu kullanımında da bu böyledir. Nüfusumuz 72 milyon, sanıyorum 50 milyonun üstünde cep telefonu kullanıyoruz. Yiyecek parası olmayan, ekmeğe, simide para bulamayan arka cebine 2 tane cep telefonunu koyabiliyor. Bununla mesaj atmasını, bununla hatta ücretsiz arama imkanını çok çabuk öğrenebiliyor. Bu, bizim gelişmişliğimizin mi yoksa başka bir şeyin örneği mi bilemem... Ama bunlar çarpıcı örnekler. Televizyon başında 'RTÜK'ten de sorumlu olduğum için biliyorum' en çok vaktini geçiren de bizim milletimiz. Günde 4 ile 5 saat arasında o kutunun karşısındayız, televizyon izliyoruz, çocuklarımız, eşlerimiz bütün günlerini neredeyse bunun karşısında geçiriyorlar. Şüphesiz öğrendikleri çok şeyler var. Eğleniyorlar, gülüyorlar hatta duygulanıyorlar ama bir insanın günlük yaşam süresinin belli bir ölçüde televizyon karşısında geçirmesi nelere yol açabiliyor, bunları da yeri geldiğinde ayrıca tartışacağız.''