Arınç, yine emekli askerleri eleştirdi

AKP Milletvekili Arınç, Diyarbakır'da, "Aytaç Yalman veya bir başkası 'biz hata yapmışız' diyor. Ne kadar da hata etmişler meğerse" dedi



Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Diyarbakır'da alacakları sonucun çok önemli olduğunu, bu sonuçların başarısının yalnızca Türkiye'yi değil, tüm dünyayı yakından ilgilendirdiğini söyledi.



Bülent Arınç, Batman'dan karayoluyla geldiği Diyarbakır'da esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra, partisince Demirok Tesisleri'nde düzenlenen "Demokrasi, İnsan Hakları ve Özgürlükler" konferansında bir konuşma yaptı.



29 Mart seçimleri dolayısıyla Diyarbakır'ı ziyaret etmek ve partililerle buluşmak istediğini belirten Arınç, "Çünkü bu seçimler çok önemli. Diyarbakır'da alacağımız sonuç da çok önemli. Bu sonuçların başarısı sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor" dedi.



Arınç, dünya siyasetinin dikkat ettiği yerlerden birinin de Diyarbakır olduğunu ifade ederek, Diyarbakır'ın, Türkiye'nin de dünyanın da gözbebeği olduğunu bildirdi.



Türkiye'nin tamamını temsil eden bir siyasal parti olduklarını ve belediye yönetimlerinde de başarılı olmayı istediklerini vurgulayan Arınç, seçimi bir savaş olarak hiç görmediklerini, AK Parti olarak "barış içinde yarış" dediklerini kaydetti.



Arınç, etnik temele dayalı siyaset, mezhepçilik ve bölgecilik yapmadıklarını ifade ederek, herkesin kültürel kimliğine saygı gösterdiklerini dile getirdi.



'Ne kadar da hata etmişler meğerse'



Her türlü suç örgütlerinin üzerine kararlılıkla gideceklerini ve yanlış yapanların tarih önünde hesap vereceklerini vurgulayan Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Terörle mücadele konusunda önemli yerlerde olan geçmişte Kara Kuvvetleri Komutanı olan Aytaç Yalman veya bir başkası 'biz hata yapmışız' diye söze başlıyorlar. Ne kadar da hata etmişler meğerse. Mesela Yalman Paşa'nın (biz Kürt dilini bilmiyorduk da onun için Kürt dili yasaklandı) demesi gibi. 1980'den sonra insanların bu dili konuşması büyük bir yasak kapsamına alındı. Cezaevleri bu insanlarla doldu. Diyarbakır Cezaevi'nde maalesef büyük insan hakları ihlalleri yapıldı. Başkan adayımızın bir projesi de budur. Burayı insan hakları ve demokrasi müzesi, bir kültür merkezi yapacak. O günlerde yapılan şeylere hata diyorlar, biz de hata olduğuna inanıyoruz ve bir daha yaşanmasına izin vermeyeceğiz."



'Cinayetleri işleyenler hesap vermeli'



Arınç, Silopi'deki kazılara da değinerek, "Bu cinayetleri kim işlemişse, bizi birbirimize kim kırdırmışsa, kim insan haklarına dikkat etmemişse, hukuk önünde, tarih önünde hesap vermelidir. Bu yapay kardeşlik düşmanlarını artık aramızdan atmalıyız. Onların oyunlarını bozacağız. Bizim farklılıklarımız, zenginliklerimiz olacak" dedi.



CHP yaparsa açılım, AKP yaparsa irtica oluyor



Başörtüsü konusuna da değinen Arınç, şöyle devam etti:



"Kendi geleneksel kıyafetleri içinde kendi iradeleriyle başını şu veya bu şekilde örtenlerin arasına ayırımcılık koyarak, hakaretleri, aşağılamaları reva gördüler. Geçtiğimiz günlerde burada İstiklal Marşı ile ilgili yapılan bir toplantıya, iki hanım kardeşimizin bildiğimiz kıyafetleriyle katılmasına birileri tepki gösterdi. Biraz daha nazik olunabilirdi. Manisa'da bir tugay komutanlığı var. Çocukların yemin törenlerinde aileleri geliyorlar ve o yemin törenlerinde komutanın aklına nereden gelmiş; 40 yaşından genç olan başı örtülü bayanlar içeriye giremiyorlar, 40 yaşın üzerinde başı örtülü olanlar içeri giriyorlar. Bu dahiyane fikir nereden aklına gelmiş bilmiyorum. Bu ayırımcılıktır. CHP'nin çarşaflı kadınlara rozet takmalarına birşey demiyorlar. Çünkü CHP'dir o. Onlar yaparsa açılım oluyor, AK Parti yaparsa adı irtica oluyor. Aradaki fark bu."

