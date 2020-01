-Arınç: Yepyeni bir anayasayla yola çıkacağız ÇANAKKALE (A.A) - 12.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Artık darbe ürünü olan anayasalarla değil, 60 darbesinin 61 anayasası, 80 darbesinin 82 anayasasıyla değil, artık milletin iradesinin tecelli ettiği TBMM'nin yapacağı sıfır motorlu, yepyeni, tam demokrat, çağdaş, özgürlükçü bir anayasayla yola çıkacağız'' dedi. Arınç, AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları 3. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşadıkları süreci anlattı. Bütün siyasi engelleri aştıklarını, ancak bir ''hokkabazlıkla'' baş edemediklerini onun da ''367 kepazeliği'' olduğunu ifade eden Arınç, ''O güne kadar kimsenin duymadığı, aklına getirmediği, birisi söylediği zaman da gülüp geçtiği bir konuyu, bir de baktık karşımızda Anayasa Mahkemesinin kararı var. Neymiş, 'En az 367 ile toplanacaksınız, Cumhurbaşkanı ondan sonra seçilecek'. Bütün geçmişe, uygulamalara baktık. 10 tane hayatta meclis başkanı var. Hepsini çağırdım, 'Siz böyle bir şey duydunuz mu? Yaşadınız mı? Bunun bir örneği var mı?', 'Deli misin başkan' dediler. 'Birisi 232 oyla seçildi, birisi şu kadar oyla seçildi, birisi şu turda, birisi bu turda seçildi. Biz içeriye bakarız 184 kişi varsa Meclisi açarız. Sonra kaç kişi oylamaya katılır, kaç tane oy alır, ondan sonra'. Ama bunu karşımıza getirdiler. Biz bu engeli aşamadık. Çünkü biz hukuka güveniyorduk. Hukuksuzluklara, hokkabaza hiç bizim kitabımızda yer yoktur'' diye konuştu. -''Millet kendinden olanı seviyor''- Arınç, cumhurbaşkanını seçemeyince AK Parti'nin kendisine yakışanı yaptığını belirterek, ''Anayasa'yı değiştirdik. 5 yıllık milletvekilliğini 4 yıla indirdik, 367'nin üzerine bir çarpı koyduk, 184 diye büyük harflerle yazdık ve seçime girdik. Yüzde 47 verdi millet. Bu, milletin bize olan güveni, sevgisi ve desteğidir. Çünkü millet kendinden olanı seviyor. Dürüst olanı seviyor, cesur olanı seviyor, kararlı olanı seviyor'' dedi. -''27 Nisan bildirisi''- Hayatlarının hep imtihanla geçtiğini dile getiren Arınç, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı seçilmesi öncesindeki sürece ilişkin şunları da kaydetti: ''27 Nisan, oylamayı yaptığımız ilk günün akşamı. Gece yarısı bir bildiri: 'Siz bu cumhurbaşkanını seçemezsiniz. Seçerseniz laiklik şöyle olur, böyle olur. Biz böyle cumhurbaşkanı istemiyoruz' anlamına gelecek bir yanlış yazı. Şimdi herkesin gözü AK Parti'de. Bunu veren öyle basit sıradan bir yer değil. Geçmişte böyle yazıların karşısında hükümetler sırra kadem basıyordu. Şapkasını alıp da bulup kaçanlar kurtuluyordu. Birileri tir tir titriyordu 'aman yine bir şey mi olacak' diye. Herkesin gözü üstümüzdeydi. Biz milletten aldığımız emaneti bırakacak insanlar değiliz. Sabah cevabı verildi. 'Ben hükümetim, milletin seçtiği hükümetim. Milletten aldığım emaneti benim emrimde olan insanlara bırakmam' dedi, aldığımız yüzde 47. Kurban olduğum millet ne kadar yüce. 'Sen dürüst olursan, sen dik durursan, sen cesur olursan ben senin arkadayım'. Sonra 4 yıl geçti. 2011'e geldik. Seçim meydanlarında ne hakaretler, ne yalan yanlış şeyler. Ama çok şükür ışığın karşısında bütün karanlıklar gidiverdi. Yüzde 50 oy ve yeniden iktidarız. 9 seneye 3 dönem sığdıran bir hükümetiz biz. 2004 ve 2009, iki belediye genel seçimlerinde de biz başarılı olduk. Yani hamd olsun ki 5'i, 6'sı, 7'si bir araya geldiler, AK Parti ile baş edemediler. 2 tane de büyük referandum kazandık. 2 referandumun da dinamosu AK Parti'dir, AK Parti'nin 'evet' dediğine halkımız da evet demiştir.'' Bu sırada partililerden biri ''Çanakkale'den bakan görmek istiyoruz'' deyince Arınç, ''İşte beni say. Ben senin bakanın olayım. Allah razı olsun. Bülent Arınç kurban olsun sana. Allah'ın izniyle. Bak bakanı da buldunuz. Milletvekilleri orada, bakan burada. Allah'ın izniyle'' karşılığını verdi. -''Millet hizmete oy veriyor''- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, konuşmasının devamında, başarılarının sırrının siyaseti hizmet olarak anlamaları olduğunu bildirdi. ''Bu milletin hizmete ihtiyacı var'' diyen Arınç, şunları kaydetti: ''Bugüne kadarki hükümetler, koalisyonlar hizmet için kurulmadı. Bakanlık bölüşmek için kuruldu. Biz geldiğimizde 3 partili koalisyonun 37 bakanı vardı. Biz geldik, tek başımıza iktidarız, 37'yi 24'e düşürdük. Çünkü biz hizmet etmeyi arzu ettik. Sadece kırmızı plaka dağıtmakla hükümet olunmuyor. Yol gerekiyordu, Türkiye'ye yol yaptık. Köprü, baraj gerekiyordu; köprü, baraj yaptık. Havaalanları gerekiyordu onu yaptık. Hastane ihtiyacı vardı, hastane yaptık. Üniversite gerekiyordu, yeni derslikler gerekiyordu, meslek liseleri gerekiyordu onları yaptık. 15 bin kilometre bölünmüş yol, binlerce kilometre otoban, deniz altından geçişler, deniz üstünden köprüler yaptık. Hamd olsun, millet hizmete oy veriyor. Seçim öncesi herkese soruldu (AK Parti hükümetinin hangi icraatını daha çok beğeniyorsunuz?), (Yüzde 67 sağlık hizmetleri.)'' -''Hazine tamtakır, kuru bakırdı. İçinde fare bile kalmamıştı''- AK Parti döneminde, ulaşım, eğitim, sağlık hizmetleri ile her sektörde Türkiye'de fevkalade bir ilerleme olduğuna işaret eden Başbakan Yardımcısı, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Türkiye büyüyor, 2010 yılı sonu rakamları Türkiye'yi dünyada 3'üncü ülke yaptı büyüme noktasında, yüzde 9. Çin, Arjantin ve Türkiye... 2011'in ilk 6 aylık çeyreğinde Türkiye 3'üncülükten 1'inci sıraya geldi, yüzde 11, ikinci çeyrekte yüzde 10. Hele hele 3-4 yıldır dünyayı bir global ekonomik kriz aldı başını gidiyor. ABD yara aldı, Avrupa ülkeleri perişan, Uzak Doğu'ya kadar giden bir ekonomik kriz var. 'Halep oradaysa arşın burada' diye bir söz biliyor musunuz? Ben de diyorum ki Yunanistan orada, Türkiye burada. İkisine bakın ve Türkiye'nin hangi durumda olduğunu görün. Türkiye'de hamd olsun bütçesi fazla veren bir ülkeyiz. Ramazan Bayramı öncesinde Maliye Bakanı dedi ki 'Efendim, memur maaşlarını bayramdan önce dağıtabiliriz, emekli maaşlarını dağıtabiliriz, ürün destelerini dağıtabiliriz'. Hepimiz hayretle sorduk, 'ne diyorsun sen?' Bütün bunların hepsini dağıtabilir miyiz? Bu kadar paramız var mı? 'Fazlası bile var, bizim bereketimiz var', Biz çok şükür, zam üstüne zam veriyoruz. Zorunlu Tasarrufları ödedik, Konut Edindirme yardımlarını ödüyoruz, Hazine tamtakır, kuru bakırdı. İçinde fare bile kalmamıştı geldiğimizde. Nerede bu paralar? diye sorduk, 'hava oldu uçtu' dediler. 13 katrilyon para ödedik. Geçmişte milleten alınanları millete çok şükür ödedik, onların helalliklerini aldık. Hamd olsun hizmet ediyoruz.'' -''Terörü bitireceğiz''- Türkiye'de ayrımcılığı kaldırdıklarını dile getiren Bülent Arınç, ''Türkiye'de insanlarımızı bölgelerine, kıyafetlerine, mezheplerine, etnik kökenlerine, düşüncelerine göre ayrımcılığa tabi tutuyorlardı. 'Biz bu milletin evladıyız. Farklılıklarımız, zenginliğimizdir. Allah bizi sizden, sizi bizden ayırmasın. Biz birlikte güçlüyüz' dedik. Biz birlikte Türkiye'yiz dedik'' ifadesini kullandı. Arınç, sivil asker ilişkilerinde, demokratikleşmede, özgürlükler noktasında Türkiye'nin çağ atladığını belirterek, şunları söyledi: ''İnanmıyor musunuz bana? Bugün İlerleme Raporu'na bir bakın. Orada Türkiye'ye bazı konularda nasıl övgüler düzüldüğünü görün. Ama herhalde şımarmayalım diye bir tarafında da eleştirmişler. Önemli değil. 'Türkiye demokratikleşiyor, özgürleşiyor ve Türkiye'de sivil-asker ilişkileri tam demokrat bir ülkeye yakışır düzeyde cereyan ediyor' diyorlar. Kolay gelmedik bu noktalara. Biz Anayasa'nın çok önemli maddelerini değiştirdik. Ama şimdi en büyük iddiamızı gerçekleştireceğiz. Türkiye artık darbe ürünü olan anayasalarla değil... 60 darbesinin 61 anayasası, 80 darbesinin 82 anayasasıyla değil, artık milletin iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapacağı sıfır motorlu, yepyeni, tam demokrat, çağdaş, özgürlükçü bir anayasayla yola çıkacağız. Bunun için çalışıyoruz, bunun için meclise katkı sağlıyoruz. Bu milletimize verdiğimiz en önemli sözümüzdür. İnşallah yeni anayasa yapılacak ve yeni anayasayla Türkiye artık birinci sınıf ülkeler içinde en önemli bir yere oturmuş olacak.'' Terörle mücadele edeceklerini, terörü bitireceklerini ifade eden Arınç, ''Bu ülkenin huzurunu kaçıran, pırıl pırıl evlatlarının kanını döken, millete ihanet eden şebekelerle her dilden konuşacağız. Ne söylediğimizi az çok biliyorsunuz, bu iş bitecek. Olmazları başaran Türkiye'de AK Parti iktidarı terörle mücadelede de mutlaka başarılı olacak. Ülkemiz huzura, ülkemiz güvenliğe, dirliğe kavuşacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın'' dedi. Konuşmasının ardından, Arınç'a AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları Başkanı Orçun Oktay ile İl Başkanı Muzaffer Kutlu tarafından hediyeler verildi.