Arınç: Yasanın Gökçek'le ilgisi olabilir...

T24 - TCK'nın 'görevi kötüye kullanma' başlıklı maddesinde değişiklik yapan teklif Meclis'te kabul edildi. Muhalefetin 'Melih Gökçek için' iddiasını Bülent Arınç yanıtladı.





Muhalefetin 'af' olarak yorumladığı ve karşı çıktğı Kanun, TCK'nın 'görevi kötüye kullanma' başlıklı 257. maddesinde değişiklik yapıyor. Maddedeki 'kazanç' kelimesi yerine, 'menfaat' kelimesi getirilerek, suçun kapsamı genişletiliyor.Kanuna göre, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisine uygulanan hapis cezasının alt sınırı 1 yıldan 6 aya, üst sınırı da 3 yıldan 2 yıla indiriliyor. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle



Görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisine verilen hapis cezasının alt sınırı da 6 aydan 3 aya, üst sınırı 2 yıldan 1 yıla düşürülüyor.



Kanun, ''İrtikap suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden, kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisine'' verilen 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını koruyor, ayrıca 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesini öngörüyor.





'MELİH GÖKÇEK AFFEDİLECEK'



Teklifin yasalaşmasından önce konuşan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, teklifle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in affedileceğini iddia etti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Dürüst olun'' dediğini ifade eden İnce, ''Yolsuzluğun batağına düşmeyin, yetimin hakkına üşüşmeyin, haram lokma bölüşmeyin. Taş da yumurtanın üstüne düşse yumurta da taşın üstüne düşse olan hep yumurtaya oluyor, fakir fukaraya oluyor'' diye konuştu.





ARINÇ: İLGİSİ OLABİLİR...



Kanun teklifiyle ilgili milletvekillerinin sorularını, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yanıtladı.



Arınç, şu anda cezaevlerinde, TCK'nın 'görevi kötüye kullanma' başlıklı 257'nci maddesinden hükümlü 20, tutuklu 7, hükümözlü de 4 kişi olmak üzere 31 kişinin bulunduğunu kaydetti.



Arınç, ceza indirimine ilişkin düzenlemeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yararlanacağına yönelik eleştirilere değindi.



Kanunun, Melih Gökçek ile ilgisinin olabileceğini söyleyen Arınç, ''Yani onun yargılandığı veya hüküm giydiği bir dosya vardır. Ne kadardır bilmiyorum'' dedi.





'...YANLIŞ VE SAYGISIZ İŞ YAPIYOR'



Ancak kendilerinin genel bir düzenleme yaptığını ifade eden Arınç, ''TCK'nın 257'nci maddesinden dosyası olanlar bu fıkralara uyduğu takdirde istifade edecektir. Gökçek'in, bu kanun çıkarılmasında bir dahli, fazladan müdahalesi olmuşsa bu müdahalesini herkesin gözünün önünde yapıyorsa telefon konuşmalarıyla veya Meclis Genel Kuruluna gönderdiği bir takım hediyelerle bunu desteklemeye çalışıyorsa çok yanlış bir iş yapıyor, çok saygısız bir iş yapıyor'' diye konuştu.





'ZAHİD AKMAN DA YARARLANACAK'



Eski RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın da bu düzenlemeden yararlanacağına yönelik değerlendirmeleri ise Arınç, ''Akman, RTÜK üyesidir, pek çok üye de 257'nci maddeden, bir dava dolayısıyla mahkum oldu, bunun içinde CHP kontenjanından seçilen iki kişi de vardır. Sadece Akman'ı ön plana koyarak, üst kurul üyelerinin diğer isimlerini unutmak, saklamak veya dikkatlerden kaçırmak doğru değil. Verilen karar yanlıştır, Yargıtay aşamasındadır'' diye yanıtladı.





