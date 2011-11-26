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Arınç: Varsa bir babayiğit darbe yapmayı aklından geçirsin

Arınç, partisinin Gemlik İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, uzun yıllardır devam eden hizmetlerin sonuç verdiğini ifade ederek, bugün sağlık hizmetlerinde çok iy

26 Kasım 2011 02:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, partisinin Bursa Gemlik’teki ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, “27 Nisan Muhtırası’nı hatırlarsınız. Bu, kırılma noktasıydı. Demokrasi düşmanlarının yargı önüne çıkmasını sağladık. Darbecileri koruyan hükümleri referandumda kaldırdık. Şimdi 12 Eylülcü’ler, 28 Şubatçılar yargı önünde hesap vermeye hazırlanıyor. Bundan sonra varsa bir babayiğit darbe yapmayı aklından geçirsin bakalım" dedi.



Arınç şöyle devam etti: “27 Nisan Muhtırası’nı hatırlarsınız. Bu, kırılma noktasıydı. Demokrasi düşmanlarının yargı önüne çıkmasını sağladık. Darbecileri koruyan hükümleri referandumda kaldırdık. Şimdi 12 Eylülcü’ler, 28 Şubatçılar yargı önünde hesap vermeye hazırlanıyor. Bundan sonra varsa bir babayiğit darbe yapmayı aklından geçirsin bakalım. Varsa aklını kaçırmış 3-5 kişi, hâlâ cuntacılık yapsın bakalım. Geçti o günler.”           


"Varsa bir babayiğit..."


Arınç, Türkiye'de artık sosyal beraberliğin, toplumsal kardeşliğin çok  iyi bir noktada olduğunu, ayrımcılığı kaldırdıklarını, insan hakları ihlallerine  son verdiklerine değinerek, şunları kaydetti:


“Demokrasi düşmanlarının yargı önüne çıkmasını sağladık. Darbecileri  koruyan hükümleri, sizlerin de oylarıyla referandumda kaldırdık. Şimdi 12  Eylülcüler, 28 Şubatçılar yargı önünde hesap vermeye hazırlanıyor. Çok güzel  işler yapıyoruz. Siz karar verdiniz. Sizin kararınızla 26 maddesi değişti  anayasanın. Geçici 15. maddesini yürürlükten kaldırdık. Bundan sonra varsa bir  babayiğit; darbe yapmayı aklından geçirsin bakalım. Varsa aklını kaçırmış 3-5  kişi, hala cuntacılık yapsın bakalım. Geçti o günler. Bundan sonra demokrasi var. Bundan sonra halk iradesi, millet iradesi var. Bundan sonra sandık var, seçim  var. Beğenir yüzde 50 verir, beğenmez yüzde 7'ye düşürür. Millet iradesi böyle. 99 seçimlerinde birinci parti DSP idi, yüzde 22 oy almıştı. 3,5 sene sonra 2002  seçimlerinde oyu yüzde 1,5'e düştü. MHP yüzde 18,5 almıştı, 8,5'e düştü. Anavatan  Partisi 15,5 almıştı, 5,5'e düştü. Biz yüzde 32 ile başladık, yüzde 47'ye, yüzde 50'ye çıktık.”


Başbakan Yardımcısı Bülent  Arınç, “Cumhurbaşkanı seçmek istiyoruz, meclis başkanıyım, meclisi topladım,  içerde 361 kişi var. 367 kepazeliği diye bir şey çıkardılar ve maalesef Anayasa  Mahkemesi de bunu kabul etti” dedi.


Arınç, partisinin Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Gemlik ilçe  kongresinde, çarşamba gününden bu yana Bursa'da olduğunu belirterek, bugünü  Gemlik'e ayırdığını söyledi.


Başbakan Yardımcısı Bülent  Arınç, “Bundan sonra varsa bir babayiğit; darbe yapmayı aklından geçirsin  bakalım. Varsa aklını kaçırmış 3-5 kişi, hala cuntacılık yapsın bakalım. Geçti o  günler” dedi.


Arınç, partisinin Gemlik İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, uzun yıllardır devam eden hizmetlerin sonuç verdiğini ifade ederek, bugün sağlık hizmetlerinde çok iyi bir noktada olduklarını ve vatandaşların memnun olduğunu  söyledi.



"Şu Avrupa'daki ülkelerin haline bakın"


Arınç, barajlar, göletler, yollar, sulama kanalları, hidroelektrik ve  termik santraller yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:


“Çünkü, Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı var. Dışarıdan almayacağız, kendi  kendimize yatacak hale gelmemiz gerekiyor. Gümrük ve ticaretten tutunuz, sağlığa  kadar, ekonomiden tutun Merkez Bankasına kadar, her tarafta süratli bir gelişmeye  tüm Türkiye şahit oluyor. Türkiye'nin büyüme hızı bizim dönemimizde yüzde 10'un altında kalmadı. Şu Avrupa'daki ülkelerin haline bakınız. Beş parasız kaldılar.  Borçlarını döndüremez hale geldiler. Yunanistan'dan haberiniz var mı? İspanya'yı, Portekiz'i duyuyor musunuz? İrlanda'nın İzlanda'nın ne hale geldiğini biliyor  musunuz? Yunanistan'da, İtalya'da, İzlanda'da, İspanya'da hükümet gitti. Sebebini  biliyor musunuz? Trilyon dolarlık borçları var, hazineleri iflas etti. İki  senedir kamu görevlilerine maaş ödeyemez hale geldiler. İşçiler, sendikalarına  eksi 20'ye imza attırıyorlar. Ne derdi eskiler; 'Halep oradaysa arşın burada'. Yunanistan oradaysa Türkiye burada...”


Türkiye'nin ihracatının, milli gelirinin arttığını, Türk parasının değer  kazandığını, enflasyonun en düşük rakamlarda olduğunu, işsizliğin azaldığını vurgulayan Arınç, “Avrupa'da işsizlik yükseliyor. Avro bölgesinde 17 tane ülke  var; hepsi birbirine bakıp, 'ne zaman batacağız' diye endişe içindeler. Türkiye hamdolsun, güçlü bütçesiyle finans yönetimiyle akıllı hükümet idaresiyle bugün çok şükür çok büyük başarılara imza atıyor” dedi.
        


"367 kepazeliği"


Milletin, partilerden nefret ettiği, ülkede yolsuzluk, enflasyon, ekonomide krizin olduğu dönemlerde, paranın değerinin kalmadığı zamanda AK Parti'nin geldiğini vurgulayan Arınç, “Böyle zamanda sandığa gitmek lüzumsuz  hale gelmişti. Böyle zamanda Ak Parti ortaya çıktı. Millet dürüstlüğe, güvene, cesaretli olmaya ve dik durmaya Ak Parti'yi görerek karar verdi” dedi.


Partiyi kuranların, ilkeli, cesur, kararlı siyaset yapılmasını istediğini dile getiren Arınç, şöyle konuştu:


“Kimseden korkmadık, çekinmedik. Milletten aldığımız emaneti, korkumuzdan ortada bırakıp kaçmadık. Ortaya çıkan birçok bilgi ve belge  gösteriyor ki, bu partinin de korkup kaçması için, yıkılması için, hükümetin bırakıp kaçması için çok şeyler yapılmış. Biz ısrarla, cesaretle, kararlılıkla demokrasinin gereğini yaptık, milletin emanetine sahip çıktık. Millet buna  inandı. 27 Nisan muhtırasını hatırlarsınız. Cumhurbaşkanı seçmek istiyoruz, meclis başkanıyım, meclisi topladım, içerde 361 kişi var. 367 kepazeliği diye bir  şey çıkardılar ve maalesef Anayasa Mahkemesi de bunu kabul etti. Biz  cumhurbaşkanı seçemedik.”


Aynı günün akşamında “böyle bir cumhurbaşkanına izin vermeyiz” anlamında bildiri yayımlandığını belirten Arınç, şöyle dedi:


“Bu, kırılma noktasıydı. Geçmişteki hükümetlerde başbakanlar gibi acaba Ak Parti de varsa şapkası, yoksa neyi var nesi yoksa toplayıp bırakıp gidecek  miydi yoksa bunun karşılığını millete güvenerek verebilecek miydi? 27 Nisan  gecesi saat 23.15, 28 Nisan sabahı saat 09.00... Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına bir açıklama 'otur oturduğun yerde, sen benim emrimde bir memursun. Ben  nasıl cumhurbaşkanı seçeceğimi bilirim. Anayasada yazılı olan dışında bana bir  şey dayatamazsın. Anayasaya uygun cumhurbaşkanı seçmek benim görevimdir. Benim  işime karışma, kendi işine bak, fazla lafa da gerek yok.' Millet bunu sevdi ve AK Parti'ye alacağından daha fazlasını verdi. Yüzde 47 matematik olarak belki çok  zordu ama bu cesaret ve kararılıktan dolayı millet bereketiyle, misliyle  fazlasını verdi.”
        


Milletin inancı sürüyor

        
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, milletin inancının sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:


Yüzde 50'yi veriyor. Başkası yüzde 25 aldığında seviniyor, bayram  ediyor. Bir başkası 'barajı aştım' diye uçuyor mutluluktan. Bazılarının çok büyük  iddiaları vardı binde 6 aldığı için çok mutlu. Halbuki Bursa'da rakibimizdi 'yüzde 35 alacağız' dediklerinde dudaklar uçukluyordu. Yüzde 35'i alamadı az bir  yanılma farkıyla canım binde 5 alıverdi, o da çok mutlu oldu. Demokrat Parti  Genel Başkanı Bursa'ya geldi bin kişiyle miting yapıyor. Ama sözüne bakarsanız yüzde 57'yi garantilemiş maşallah başbakanlığa hazır, gerdeğe girecek damat gibi maşallah büyük bir heyecan içinde. Neredeyse ertesi gün başbakan olabilecek. Tabelasını zor kurtardı. Bunların yanında biz yüzde 50 aldık. Hayaldi, gerçek  oldu. “


Kongreye Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AKP İl Başkanı Sedat Yalçın ile çok sayıda partili katıldı.


Başbakan Yardımcısı Arınç, imam hatip liseleriyle ilgili olarak, “Bu okulların mezunlarından öyle güzide, öylesine çalışkan, başarılı insanlar yetişti ki artık 'cenaze yıkayacak imam mı olacaksın? diye sormuyorlar, 'Tayyip Erdoğan gibi Başbakan mı olacaksın'  diyorlar” dedi.


Arınç, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nun açılışında düzenlenen törende kürsüye geldiği sırada, lise öğrencilerinin arka planda kalmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.


Küçük bir düzenleme yaparak çocukların bir noktada toplanmasını sağladıktan sonra konuşmasına başlayan Arınç, özellikle son günlerde terör  olayları nedeniyle herkesin üzüntülü olduğunu bildiğini söyledi. Belli bir  bölgede facia yaşandığını vurgulayan Arınç, teröristlerin o bölgeyle  yetinmediğini, doğudan batıya, şehir merkezlerinde masum insanlara, çocuklara ve  anne karnında gün yüzü görmemiş yavrulara da kıyabildiklerini vurguladı.


Arınç, “Allah, onlarla mücadelede devleti, hükümetimizi, güvenlik güçlerimizi başarılı kılsın. İnşallah bu felaket tez zamanda son bulsun, ülkemiz  huzura, refaha ve mutluluğa ersin” diye konuştu.


TBMM Başkanı oldağu 2004 yılındaki bir anısını paylaşan Arınç, “İstanbullu bir tekstilci bana geldi 'Ben fakir fukara çocuktum, yetiştim, İstanbul'a gittim. Tekstile girdim, başarılı oldum, zengin oldum. Doğubeyazıt'ta  kendi mahalleme okul yaptırmak istiyorum. Gelirseniz temelini atarsanız, mutlu  olacağım' dedi. Geleceğimi söyledim zaten Türkiye'yi dolaşıyordum. Ağrı'dan  helikopterle Doğubeyazıt'a geçtim” dedi.


Düzenlenen temel atma töreni sırasında çok dikkat çekici bir olay yaşandığını belirten Arınç, sözlerine şöyle devam etti:


“Tribün hazırlanmış, protokol orada. Doğubeyazıt'ın yoksul anneleri, babaları, çocukları yani halk arkada. Herkes konuştu, içime şüphe korku düştü. Bu  insanlar ne hissederler; 'gelen birbirine konuşuyor, biz halkız bize sırtını  dönüyor.' İçime dert oldu. Biz bunlar için okulu yapıyoruz, halk için buraya geldik. Bu halka hizmet olsun diye, onların çocukları güzel okulda okusun diye  buradayız. Onların fikri, zikri, düşüncesi, etnik kökeni, mezhebi beni hiç ilgilendirmiyor. Onlar, Türkiye cumhuriyetinin yurttaşları, benim milletim, bin  yıldan beri kardeş olduğum insanlar. İçime düşen kurt nedeniyle bana sıra geldiğinde aldım kürsüyü çevirdim, protokol arkamda kaldı. Ne oldu biliyor  musunuz? Bin kişiye yakın vardı, hepsi alkışlamaya başladılar.”


Arınç, devlet olarak halka bakışta bir yanlışlık içinde olunduğunu ifade ederek, “Onları dışlamadan, onlara ikinci sınıf vatandaş olduğunu  hissettirmeden, onlarla aramızda sanki husumet varmış intibanı vermeden, onların  elini tutmalıyız, kucaklaşmalıyız. Bunu hissettiğim için yaptım, demek ki doğru  yapmışız, millet bundan çok memnun oldu” dedi.


Orada yaşadığı başka bir olayı da paylaşan Arınç, şöyle konuştu:


“TBMM Başkanı olarak gittiğim yerlerde vilayet ve belediyeyi ziyaret  ederdim. Doğubeyazıt'ta belediye DTP'li belediye. 'Oraya da gidecek misin?' diye  sordular. 'Niye soruyorsunuz, elbette gideceğim, halkın seçtiğine saygı duyarız. O buranın, belediyenin başkanıdır, ben de halkım adına belediyeyi ziyaret  edeceğim' dedim. Orada iddialaşmışlar, 'gelmeyecek, göreceksiniz, belediyeye uğramayacak, bunlar böyledirler, bunlar bizi halktan saymazlar' gibi... Biz  gidince 3-4 bin kişi belediye önünde toplandı. Ben de çıktım balkondan halka güzel şeyler söyledim. Bu ülkede ayrımcılık yakışmaz. Biz hiç kimseyi ayırt etmeden, onlarla birlikteliğimizi yaşayacağız ve göstereceğiz. Vatandaşa öteki  olduğu intibanı verecek hiçbir harekette bulunmayacağız.”


       
"Şimdi o dönemden hesap soruluyor ve savcılar soruşturma yapıyor"


Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'de imam hatip liselerinin, ilahiyat fakültelerinin kuruluşunun 60 yıla yaklaştığını belirterek, bu okulların bir mecburiyetten kurulduğunu söyledi.


Bazı dönemler çok acı günlerin yaşandığını vurgulayan Arınç, şöyle devam etti:


“Bu okullara kötü gözle bakanlar, geldiler, tehlike olarak gördüler, irtica yuvası olarak isimlendirdiler, büyük yanlış ve haksızlık yaptılar. Sırf bu  okulları kapatmak için meslek liselerinin idamına fetva çıkardılar. Türkiye, böyle bir karanlık dönemi yaşadı. Şimdi o dönemden hesap soruluyor ve savcılar  soruşturma yapıyor. İmam hatip liseleri, özel liseler değil. Milli Eğitim  Bakanlığımıza bağlı ve denetiminde okullardır. Kitaplarını devlet veriyor, öğretmenlerini devlet tayin ediyor, müfredatlarını devlet hazırlıyor. Aynen düz  liselerde, Anadolu, fen, öğretmen, ticaret turizm meslek, güzel sanatlar ve spor liselerinde olduğu imam hatip liseleri de devletimizin milli eğitim politikası içinde öğrencilerimizin yetişmesi için öngördüğü okullarımızdır. Ne ikinci ne üçüncü ne de beşinci sınıftır. İçinde imam ve hatip kelimesi var ya bir türlü affedilememiştir, bir türlü bağışlanamamıştır. Adı değişse ne olur, ayeti kerime  yok değişebilir. Belki çok da iyi olur. İmam hatip lisesi denmesi 60 yıl önceki  maziye dayanıyor.”


       
"Bu okullara kem gözle bakanlar yanıldılar"


Arınç, Anadolu insanının çocuklarının en iyi okullarda, en iyi  öğretmenlerle, en iyi ders kitaplarıyla yetişmesini istediğini dile getirerek,  “Akıllı olsun iyi yetişsin, üniversiteye gitsin, memleketine hizmet etsin. Bir  ölçüde dininden maneviyatından uzak kalmasın. 3-5 dersin okutulmasıyla fazladan, çocuklarımız, manevi hayatlarında, milli ve kültürel değerlerinde biraz daha fazla iyi yetişsin. Halk bunu istedi. 1950 öncesi ve sonrası bu düşünce kabul  gördü” diye konuştu.


1975-1977 yıllarının en fazla imam hatip lisesinin açıldığı dönem olduğunu vurgulayan Arınç, şunları kaydetti:


“Türkiye'de sayısı yüzlerle ifade edilecek imam hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri, meslek yüksekokulları ve diğer birimlerimiz, bir kısmı YÖK bünyesinde, bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde. Bu okullardan altın bir nesil çıktı ortaya. Bu altın nesil, memleketine, milletine bağlı vatanına, bayrağına bağlı, inancına saygılı çok güzel, bin yıl bizi ayakta tutan  medeniyetimize sevdalı bir nesil ortaya çıktı. Sadece imam hatip olarak söylemiyorum. Bütün okullarımızın tertemiz yavruları gibi imam hatiplerde  yetişenler de memleketine bağlı birer güzel unsur olarak ortaya çıkmış oldular. Türkiye, için tehlike değildiler, daha da ileriye götürecek azme sahip, inanca saygılı güzel nesil oldu. Bu okullara kem gözle bakanlar yanıldılar.”
       


"Siz cenaze mi yıkayacaksınız?"

        
Arınç, bu dönemde imam hatiplerde eğitim gören çocukların şanslı olduğunu  dile getirerek, şöyle devam etti:


“Bu okullar, ilk açıldığında çocuklar hangi okula gittiğini  söyleyemiyordu. 'İmam hatipte okuyorum' dediklerinde 'Siz cenaze mi  yıkayacaksınız?' diye soruyordu birileri, 'para toplayan imamlardan mı  olacaksınız? diyorlardı. Bütün bunlar karşısında, bu gencecik yavrular, başları  dik, alınları açık, 'bu okullarda okuyacağım, daha fazlasını okuyacağım, ülkeme anne babama yararlı olacağım' dediler. Ama toplum içinde kendileriyle alay  edilen, küçümsenen bir varlık olarak bugünlere kadar geldiler. Çok şükür bu okulların mezunlarından öyle güzide, öylesine çalışkan, başarılı insanlar yetişti ki, artık 'cenaze yıkayacak imam mı olacaksın? diye sormuyorlar, 'Tayyip Erdoğan  gibi Başbakan mı olacaksın' diyorlar.”
       

Çocuklara çok çalışmalarını öğütleyen Arınç, “Bizleri, anne ve  babalarınızı mahcup etmeyin. Sizlerin içinden nice doktorlar, mühendisler, iktisatçılar, nice belediye başkanları, savcılar, hakimler, nice başbakanlar, nice yüksek yargı başkanları çıkacak. Allah'a inandığım gibi inanıyorum, bunların  hepsi olacak. Her zaman güçlü olun. Güzel şeyler öğrenin. Yüzümüzü ak edin. Sizlerle gurur duyuyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Arınç, programa katılan Vali Şahabettin Harput, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Gemlik Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz ile birlikte spor salonunun açılışını yaptı.


Arınç, açılıştan önce lisenin öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte yemek yedi.



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