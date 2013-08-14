Arınç: Vardar Ovası olayı yüzde 100 espriydi

Ramazan Bayramı'nda Bursa'da katıldığı bir programda Vardar Ovası adlı türküye içinde rakı kelimesi geçiyor diye itiraz edildiğine yönelik yorumlar yapıldığının anımsatılması üzerine Arınç, söz konusu olayın Bursa'da Balkan göçmenleriyle bayramlaşma sırasında yaşandığını ve gündem maddesi haline gelmesine anlam veremediğini söyledi.

"Neşeli ortamda geçen olayı malesef her zaman olduğu gibi mecrasından saptırdılar. İyi de oldu, bu vesileyle kimin ne kadar, kaç gram, kilo olduğu, ne yapmak istediği ortaya çıkıyor" diyen Arınç, Bursa'daki olayda Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrosunda bulunduğunu ifade eden kadın sanatçının yurt dışı turnelere gönderilmediğinden şikayet ettiğini, kendisinin de "birkaç şarkı dinleyip, not vereceğim, 8'i aşarsan Kültür Bakanımızdan seni yurt dışına göndermesini söyleyeceğim" diye espri yaptığını anlattı.

Arınç, çok neşeli, espiritüel bir ortamda türkülerin söylendiğini, Vardar Ovası türküsüne sıra gelince "Onun içinde rakı falan geçiyor" dediğini ve herkesin güldüğünü, kimsede olağanüstülük olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Niye Vardar Ovası olmadı diye o akşam bütün televizyon kanalları olayı verdi. Bereket ki herşeyi verdiler, yoksa kesip biçip verselerdi, 'adam rakıya çok fena taktı' derlerdi. Yüzde 100 espriydi. Espriyi bu kadarla anlayan, bu kadarını bile hoş görmeyen bir zihniyet var karşımızda, bu onların seviyesini gösterir. Orada rakı parası geçiyor, aynı zamanda sıla parası da başlık parası da geçiyor. İki sene öncesini bulmuşlar Atatürk Araştırma Merkezi'nin Atatürk ile bir toplantısına başkanlık etmiştim Üsküp'te. Orada da sanatçılar pekçok türküler söylediler. Ben de twitimde bunlardan ne kadar çok hoşlandığımı yazmışım, ama orada hoşlandığım şarkıyı, türküyü yazmamışlar. Belki orada sıla parası vardı, belki başlık parası, belki de rakı parası vardı. Öyle bir twit atmanın 2 sene sonra böyle karşılanacağını hiç tahmin etmemiştim. Diyelim ki bu bir espri değildi, ciddi olarak söyledim, buna da kimsenin gücenmemesi lazım, kızmaması lazım. Her şarkıyı, türküyü beğenecek halimiz yok."

'Bazılarını beğenmemek benim için de hak olmalı'



Arınç, MHP İzmir Milletvekili Kenan Tanrıkulu'nun ülkücüleri ziyaretinde açılan "Türküyü sevmeyen, Türk'ü de sevmez" pankartıyla kendisine gönderme yapıldığını ve buna üzüldüğünü belirterek, "Öyle türküler, şarkılar var ki içinde ringo ringo şişelerden, tombul tombul bilmen nereye kadar, sana tapıyorumdan bilmem neye kadar. Ankaralı Namık'tan veya Turgut'tan birşey dinleyen insan coşup bunları tekrarlayabilir, bazılarından kadınlar, bazılarından erkekler çok hoşlanabilir, ama bırakın ben de bazılarından hoşlanmayayım, dinlemek istemeyeyim. Bazılarını beğenmemek benim için de hak olmalı" diye konuştu.

Alkollü içkilerin satışına ilişkin yasal düzenlemelerin yapıldığını ve yapılan düzenlemenin Avrupa'nın birçok ülkesinde uzun yıllardır uygulandığını vurgulayan Arınç, şöyle devam etti:

"İster ciddi kabul edin bunu, benim için bir hak olarak görmelisiniz, isterse bunu baştan itibaren yüzde 100 espiri olarak alın, bunun üzerinde hiç durmamak gerekirdi. Medyamız bunun üzerine din bilginlerine bile sordular, 'içinde rakı geçerse şarkı türkü dinlemek caiz midir' diye. Soracak başka bir şey bulamamışlar. Sosyal bilimcilere, siyasetçilere soruyorlar, işin ön kötüsü de o.

Yalova'da malum meşhur birisi var, hemen Atatürk ile bağlantı yapmış. Adam, Atatürk deyince rakı geliyor aklına, rakı denince Atatürk aklına geliyor, Atatürk'ün ne devrimleri ne bu ülkeye yaptıkları, komutanlığı, siyaset, devlet adamlığı değil. Ağzınızdan rakı çıktı mı? Hele nahoş bir şekilde çıktıysa ona göre, bu rakıyı Atatürk sevdiği için sevmeyenlerden filan diye yakıştırma yapıyor. Başka garip siyasetçiler de var. Böyle bir olay Türkiye'nin gündemine birkaç gündür oturunca şunu düşünüyorum: Zaman zaman bazı şeyler söylesem, insanlar bunları tartışsa diye fakat hükümet sözcülüğü vazifesi omuzlarımdan beni çökertiyor, rahat hareket edemiyorum. 'Sen, ciddi bir siyaset adamı biliniyorsun, zaman zaman bu tür şeyler söyleyince zihnimiz dağılıyor' diyenler de var. Onlara da elbette hak vermek gerekir."

'Ergenekon ismiyle bilinen terör örgütünün varlığını mahkeme kabul ediyor'

Başbakan Yardımcısı Arınç, Ergenekon davasının sonuçlarına ilişkin soru üzerine de davanın 5 yıla yakın zamandır devam ettiğini anımsatarak, "Önemli olan bitmesidir, keşke daha önce bitebilseydi, çünkü adaletin süratle sonuçlanması lazım, keşke pek çoğu tutuksuz yargılanabilseydi" değerlendirmesinde bulundu.

Tutuksuz yargılamaların asıl olduğunu ve bu konudaki görüşlerini daha önce birçok kez kamuoyu ile paylaştığını belirten Arınç, "Tuncer Kılıç, tutuksuz yargılandı, mahkum oldu. 'Gel' dediler, geldi. 'Gel' dedikleri halde gelmeyenler var, birkaç kişi kaçar veya gelmez diye düşünerek, içeridekileri tahliye etmemek çok hukuki bir davranış olmaz. Keşke daha kısa sürede bitebilseydi, keşke tutuksuz yargılamalar mümkün olabilseydi. Milletvekilleri açısından da bütün sanıklar açısından da özellikle İlker Başbuğ açısından da" ifadelerini kullandı.

Ergenekon davasının temyiz duruşmalarının da Balyoz davasının temyiz aşaması gibi duruşmalı yürüyebileceğini, sanık ve vekillerinin sözlü savunmalarını Yargıtay aşamasında da yapabilceklerini anlatan Arınç, yerel mahkeme kararının onanması halinde sanıkların cezalarını çekeceklerini, bozulması halinde ise farklı sonuçlarla karşılaşılabileceğini kaydetti.

Arınç, meseleye sadece eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ açısından bakmamak gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Sayın Başbakanımız da bir mesai arkadaşı hakkında onu koruyacak sözler söylemişti. Bana Bakanlar Kurulundan sonra gazeteciler sordular, 'siz de böyle dediniz, Başbakan'da böyle dedi, ama yargı farklı bir karar verdi, müebbet ağır hapis cezası verdi'. Aslında bu sözün içerisinde cevabı var ve o cevap Türkiye'de herkesi memnun etmesi lazım. Demek bağımsız mahkemeler Başbakanın sözüyle, Başbakan Yardımcısının sözüyle veya anamuhalefet parti liderinin sözüyle hareket etmiyor veya onların gösterdiği doğrultu da karar almıyor. Kendi elindeki dosya, deliler, bunların tartışılması ve sonunda hem hukuka hem de vicdani kanaatlerine karşı karar veriyorlarsa... Bildiğim kadarıyla oy birliğiyleverilmiş bir karar var.

Ergenekon ismiyle bilinen terör örgütünün varlığını mahkeme kabul ediyor. Varlığını kabul ettiğine göre, bunun yöneticisi, kurucusu, bu örgüte destek olanlar, 11 tane farklı suç var. Silah temin etmekten tutun birkaç sanık için uyuşturucu temin etmek de var, adam öldürmek var, Danıştay saldırısı da bu davayla birleştirildi. Bir sanığını bir tane suçu olabilir, ona göre ceza almıştır, bir sanıığın farklı zamanlarda işlenmiş, farklı vasıflarda suçları olabilir. Sadece İlker Başbuğ orgeneraldi ve genelkurmay başkanıydı, terörle mücadeleden sorumluydu ve terörle mücadele de yapıyordu. Nasıl oluyor da böyle bir suçlamayla mahkum ediliyor, mahkemenin kabulune bakmak lazım. Sadece mahkemeyi suçlarsanız, Kılıçdaroğlu gibi gayrimeşru ilan etmeye kalkarsanız veya Bahçeli gibi mahkeme hakkında ağza alınmayacak sözler söylerseniz kolaycılık yaparsınız ve meseleyi çarpıtırsınız, ama mahkemeyi yok sayamazsınız."

'Temyiz kararını bekleyeceğiz'

Özel yetkili mahkelerin Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ardından kurulduğunu, 2005 yılından bu yana görev yaptığını anımsatan Arınç, "Özel yetkili mahkemeler 2005'ten beri onlarca karar veriyor, o kararların hiçbirine itiraz etmemişsiniz, sanki bu mahkemenin hakimleri uzaydan geldiler, hiç bilmeden dosyaya baktılar ve kafalarındaki kurguyu mahkemenin kararına döktüler. Yazık, bunların hepsi kıdemli hakim, onlarca davaya bakmış insanlar. Kendilerine göre bir kurgu yapmışlar, bu kurguda bir örgütü koymuşlar, içindekileri koymuşlar, örgütün faaliyetlerini koymuşlar, örgüte yardım yataklık yapanları koymuşlar ve örgütün kafasındaki ana amaca uygun eylem yapanları da biraraya toplamışlar" diye konuştu.

Terörün ve terör örgütünün tarifinin Terörle Mücadele Kanunu'nda yer aldığını, cebir ve şiddet kullanmak suretiyle, baskı, yıldırma, korkutma gibi birtakım unsurlarla Türkiye Cumhuriyeti anayasasını tebdil, tahir, ilga ve hükümetleri devirmek gibi suçların terör suçu sayıldığını anlatan Arınç, "Özel yetikli mahkemeler veya TCK'ya bakarsanız 2005'ten beri bunlar var. Siz yeni uyandınız, siz sadece Ergenekon'un varlığını bildinizi halde, inkar eder görünüyorsunuz, onlarla dayanışma içerisinizdesiniz, onların amaçlarına uygun Türkiye'de bu iktidarın yıkılmasına ve yerine bir ihtimal sizin geleceğinizi düşünerek böyle bir kararla artık bunun da tarihe karıştığını görerek tepki gösteriyorsunuz" dedi.

Ergenekon davasıyla ilgi kararın hukuki bir karar olduğuna işaret eden Arınç, şöyle konuştu:

"Burada mahkemelerin kararları Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay, bu mahkeme kararını onaylarsa kimi kime şikayet edeceksiniz? Ondan sonra da bireysel başvuru hakkı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Gideceğiniz 10 tane yol var, niye bu 10 yolu tüketmektense şimdiden bağırıp çağırıp mahkemeyi yok sayacak, Türkiye'de böyle bir örgütün savunmalığını yapacak veya bu örgütün işlediği suçlara hamilik yaparak bir noktaya geliyorsunuz.

Ben, zannediyorum sanıklardan daha fazla dışarıdaki belli mihraklar bağırıyorlar. Çünkü sanıklar, yargılamada her birinin 40 saatten aşağı olmamak üzere savunma yaptı. Kimse 'ben suçlamanın ne olduğunu bilmiyorum' diyebilecek noktada da değil. Sonuçları bekleyeceğiz, gerekçeli karar yazılacak, temyizde duruşmalar yapılacak. Temyizin kararını bekleyeceğiz. Bu arada tahliye olanlar yine olabilir, süresi itibarıyla onların da ülkede söyleceklerini karşılayacağız."