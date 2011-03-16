Arınç: Uyandırmayın diye rica ettim

T24

Yaklaşık 15 dakika hastanede kalan Arınç çıkışta açıklama yaptı. Arınç, “Kendisini yoğun bakımda ziyaret ettim, uyuyordu. Uyandırılmamasını rica ettim. Doktorlardan bilgi aldım. Size verdikleri bilgileri teyit ettiler. Sağlık durumunda düne göre olumlu gelişmeler olduğunu duydum” dedi. Arınç, “Dış görünüşüyle bildiğimiz Tatlıses. Gözlerimle gördüm ki nabzıyla, nefes alışıyla güzel gördüm” ifadesini kullandı. Meclis Başkanlığı döneminde Tatlıses’in TBMM bahçesinde verdiği konseri hatırlatan Arınç, “Kendisine teklifi götürdüğümüzde çok sevinmişti onu hiç unutamam” diye konuştu. Arınç, Tatlıses’in, “Allah bana Meclis’te ‘Kara Üzüm Habbesi’ söyletmeyi nasip etti” sözünü hiç unutamadığını belirterek, “Bu komployu düzenleyenler en kısa sürede yakalanacaktır” dedi.