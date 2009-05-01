Arınç: Üslubum daha kuşatıcı olmalı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına getirilen Arınç, bundan sonra sözlerinin ve üslubunun daha kuşatıcı olacağını söyledi.



NTV yayınına telefonla katılan Arınç, “3 günden beri Manisa’daydım. Revizyon ve gelip gidecek bakanlarla ilgili beklentim yoktu. Bugün saat 14.00-15.00 gibi Başbakan aradı. Başka konuları da görüştük ve kendisi beni bu göreve uygun gördüğünü söyledi. Yani saat 15.00 civarında öğrendim bakanlığa getirildiğimi. Ancak, görevin detayları konusunda henüz konuşmadık” dedi.



Arınç, üslubunun sorun yaratabileceği eleştirileri için, “Ben bildiğiniz Bülent Arınç’ım. Karakterim bellidir. Herkesin bir üslubu, öncelik verdiği konular var. Ben bugüne kadar doğru olan neyse onu söyledim. Kötü niyetli olduğumu kimse söyleyemez. Bundan sonra sözlerim, uslubum tabii ki daha kuşatıcı olmalıdır” şeklinde konuştu.

