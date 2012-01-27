-Arınç: ''Ülkeye birlikte hizmet edeceğiz'' DİYARBAKIR (A.A) - 27.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Kavgasız, çatışmasız, inşallah birlikte olacağız, bu güzel ülkeye birlikte hizmet edeceğiz'' dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile Diyarbakır'a gelen Başbakan Yardımcısı Arınç, restorasyon çalışmaları tamamlanan Hz. Süleyman Camisine geçerek, Bakan Eker, Vali Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir ile aynı safta cuma namazı kıldı. Arınç, Hz. Süleyman Camisi'nin tarihi anlamının çok büyük olduğunu kaydederek, ''Hz. Ömer döneminde buralara kadar gelen sahabe Diyarbakır'ı Müslümanlıkla tanıştırdığı günden bu yana, Halit Bin Velid, onun oğlu Hz. Süleyman ve Diyarbakır'da medfun olduğunu bildiğimiz 41 sahabenin bu mübarek topraklarda bizlere önderlik yapması, bizleri İslamla tanıştırması, bu memleketin güzel kimliğinin Müslümanlık olarak belirlemesi çok önemli'' diye konuştu. Dicle Nehri kenarındaki bu caminin çok önemli olduğunu, o dönemlerden bu yana Müslümanların dikkatini çektiğini vurgulayan Arınç, şunları söyledi. ''Hamdolsun son 2 yıl içerisinde de 2 milyon liraya yakın bir masrafla bu camimiz aslına uygun olarak restore edildi. Ama daha büyük hizmet, camimizi çevresiyle hem valiliğimiz, hem büyükşehir belediyemiz, hem de TOKİ'nin katkılarıyla inşallah en kısa zamanda bitirilecek, cami ortaya çıkarılacak. Diyarbakır'da bir güzel gerdanlık gibi ecdadımızdan, İslam büyüklerden bugüne kadar intikal eden bu güzel ibadet mahalli ile Diyarbakır bir kez daha tanışmış olacak. Böyle bir toplulukta uygun kaçar mı bilmiyorum ama 42 yıl önce bu camide sabah namazı kılmıştık. 42 yıl adeta bir ömür. Ondan sonra Diyarbakır'a geldiğimi hatırlıyorum ama bu camiye gelmek kısmet olmamıştı.'' Arınç, Diyarbakır'ın sadece Hz. Süleyman Camisi'nden ibaret olmadığını, dünyadaki 5 büyük mescitten birisi olarak anılan Ulu Camisi'nin de Diyarbakır'da bulunduğunu söyledi. Bu güzel beldelerde İslam'ın ışığının yandığını ve o güzel günlerden bu yana yüzyıllardır ibadet yapıldığını vurgulayan Arınç, şöyle devam etti: ''Diyarbakır'ın asıl kimliği budur. Hamdolsun ki İslam'la tanıştığımız günden bu yana Allah'ın yolundan, Peygamber'in izinden ayrılmadık. Ona layık kul, peygambere layık ümmet olmaya çalıştık. Ben Diyarbakır'da yapılan 'Hazreti Peygamberi Anma Toplantıları'nda, en azından kutlu doğumlarda veya ona benzer günlerde sadece kulaktan kulağa yayılan haberlerle, yüz binden fazla Müslümanın toplandığını biliyorum. Elbette yüz binler, iki yüz binler, Diyarbakır olarak bütün dünyaya ilan ediyor ki; biz hamdolsun Allah'ın yolundayız, peygamberin izindeyiz. Rabbimize şükür olsun. Allah bu güzel günlerde, hepimizi beraberlikler içerisinde mutlu etsin. Kavgasız, çatışmasız, inşallah birlikte olacağız, bu güzel ülkeye birlikte hizmet edeceğiz.'' Konuşması sırasında bazı kişilerin ''4-C'lileri unutma'' demesi üzerine Arınç, ''Değerli kardeşlerim; cami avlusunda 4-C'lilerin nümayiş yapmasını da bu güzel günün hatırına inşallah hep beraber dileyelim ki en kısa zamanda yerine gelsin. Ama bu memlekette yapılan çok iş var, yapılacak da çok iş var. İnşallah hep beraber güzel, verimli günlerde birlikte olacağız'' dedi. Başbakan Yardımcısı Arınç, konuşmasını ''Camimiz bugünkü haliyle ebediyen yaşasın, minarelerimizden ezanlar eksik olmasın, Allah cemaatimize iyilikler ve güzellikler versin. Bütün Diyarbakırlı kardeşlerime selamlarını ve sevgilerimi sunuyorum, Allah'a emanet olun'' diye tamamladı.