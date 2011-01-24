-ARINÇ: TÜRKİYE'NİN ARA ELEMANA İHTİYACI VAR MANİSA (A.A) - 24.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'nin ara elemana, mesleki ve teknik eğitime ihtiyacı olduğunu söyledi. Arınç, Manisa'da, Anemon Otelleri'nin sahibi İsmail Akçura'nın yaptıracağı otelcilik turizm meslek lisesinin protokol imza törenine katıldı. İmza töreni öncesi valilik önünde Manisa Valisi Celalettin Güvenç ve valilik bürokratları tarafından karşılanan Arınç, polis merasim kıtasını selamladı. Arınç, protokol töreninde yaptığı konuşmada, Manisa'da devletin yaptırdığı pek çok okulun ve yurdun bulunduğunu, bütçe imkanlarıyla bütün eğitim ihtiyaçlarını karşılamanın mümkün olmadığını kaydetti. Manisa'nın hayırsever, gayretli iş adamlarının pek çok kurum ve kuruluşlarının bugüne kadar her alanda katkıda bulunduğunu, yurtlar, okullar, pansiyonlar yaptırdığını anlatan Arınç, bundan dolayı da çok mutlu olduğunu kaydetti. Arınç, dört gündür Manisa'da bulunduğunu, Soma'da, Kırkağaç'ta yurt temelleri attıklarını, Alaşehir'de 24 derslikli Anadolu Lisesinin açılışını gerçekleştirdiğini, pek çok ilçede buna benzer okulların halen yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Bundan büyük sevinç duyuyoruz. Çünkü nitelikli eğitim olması, Türkiye'nin geleceği bakımından, gençlerin yetişmesi bakımından önemli. Manisa'da otelcilik ve turizm meslek lisesine ihtiyaç vardı. Bunu en yakından hissedenlerden biri de Sayın İsmail Akçura. Manisamızın çok değerli bir iş adamı. Son yıllarda Anemon Oteller zinciriyle 15'incisini Hatay'da açtığımız büyük bir işin içinde. Manisa adına gurur duyuyoruz.'' Akçura'nın yaptıracağı meslek lisesinin 6 bin 200 metrekarelik alanda inşa edileceğini, okulun en kısa zamanda açılacağını bildiren Arınç, şu anda başka bir okul bünyesinde eğitim gören öğrencilerin okul açıldıktan sonra buraya geçeceğini kaydetti. Arınç, Türkiye'de meslek edindirme kurslarıyla organize sanayi bölgelerinde ya da vakıflarda iş garantili meslek kurslarının verildiğini dile getirerek, ''Çünkü Türkiye'nin ara elemana ihtiyacı var. Mesleki ve teknik eğitime Türkiye'nin ihtiyacı var'' dedi. Bu okuldan yetişecek öğrencilerin, turizm ve otelcilik konusunda deneyimli olacaklarına inandığını sözlerine ekleyen Arınç, sadece Manisa'nın değil Türkiye'nin de kaliteli nitelikli eleman ihtiyacının bu okuldan karşılanacağını söyledi. Manisa Valisi Celalettin Güvenç ise 2011 yılına çok hızlı girdiklerini, ocak ayında 8 protokol imzaladıklarını, Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası'nın devam ettiğini, katkıların vergi matrahından düşüldüğünü, iş adamlarının bu kampanyaya ilgi göstermesini beklediklerini belirtti. Manisa Milli Eğitim Müdür Vekili Aziz Ersoy ise hayırsever Akçura'nın 200 öğrenci kapasiteli pansiyonu bulunan ve 16 derslikten oluşan bir meslek lisesi yaptıracağını, maliyetin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olacağını kaydetti. Ersoy, 2010 yılında hayırseverlerle 120 protokol imzaladıklarını, 2011'de ise şu ana kadar yaptıkları 8 protokolün yaklaşık 7 milyon lira tutarında olduğunu belirterek, Akçura'ya milli eğitim camiası adına teşekkür etti. İsmail Akçura ise otel yapmanın kolay, otelde çalışacak personeli yetiştirmenin ise zor olduğuna dikkati çekerek, böyle bir ihtiyaç duydukları için eleman yetiştirmeye katkıda bulunmak amacıyla okulu yaptırmaya karar verdiğini ifade etti. Törende Arınç, Vali Güvenç, hayırsever iş adamı Akçura ve Milli Eğitim Müdür Vekili Ersoy, protokolü imzaladı.