-Arınç, Türk milletvekilleriyle bir araya geldi STRASBOURG (A.A) - 23.01.2012 - Anadolu Ajansı'nın "Somali'de insan olmak" konulu fotoğraf sergisini açmak için Strasbourg'da Avrupa Konseyi'ni ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, burada Türkiye'yi temsil eden milletvekilleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKPM Türk delegasyonu Başkanı Nursuna Memecan, Tülin Erkal Kara, Ahmet Kutalmış Türkeş, Şaban Dişli, Burhan Kayatürk, Gülsün Bilgehan, Deniz Baykal, Ertuğrul Kürkçü, KKTC milletvekili Ahmet Eti, AA Genel Müdürü Kemal Öztürk, Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Engin Soysal, Strasbourg Başkonsolosu Zeynep Sibel Algan katıldı.