T24 LogoT24 Logo
Dünya

Arınç, Türk milletvekilleriyle bir araya geldi STRASBOURG (A.A)

23 Ocak 2012 16:41

-Arınç, Türk milletvekilleriyle bir araya geldi STRASBOURG (A.A) - 23.01.2012 - Anadolu Ajansı'nın "Somali'de insan olmak" konulu fotoğraf sergisini açmak için Strasbourg'da Avrupa Konseyi'ni ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, burada Türkiye'yi temsil eden milletvekilleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKPM Türk delegasyonu Başkanı Nursuna Memecan, Tülin Erkal Kara, Ahmet Kutalmış Türkeş, Şaban Dişli, Burhan Kayatürk, Gülsün Bilgehan, Deniz Baykal, Ertuğrul Kürkçü, KKTC milletvekili Ahmet Eti, AA Genel Müdürü Kemal Öztürk, Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Engin Soysal, Strasbourg Başkonsolosu Zeynep Sibel Algan katıldı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24