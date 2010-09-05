Arınç: TSK, 'bedelli' için ümit vermiyor

T24 - Başbakan Yardımcısı Arınç, bedelli askerlik için "Genelkurmayın bedelli askerlik konusunda bir ümit verici yaklaşımı yok, bu benim şahsi inisiyatifimle gerçekleşecek bir konu da değil" dedi.



Yerel bir televizyon kanalında canlı yayında soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a sık sık gündeme getirdiği bedelli askerlik soruldu.



Başbakan Yardımcısı Arınç, şunları söyledi:



''Bedelli askerliğe ihtiyaç vardır. Benim şahsi görüşüm de budur. Birileri bana yanlış yapıyorsun diyebilir ama ekliyorum askerlik konusu Milli Savunma Bakanlığı'nın, Genelkurmay'ın ihtiyacına bağlıdır.

Genelkurmay Başkanlığı kendi içinde yaptığı çalışmayla benim asker ihtiyacım şu kadardır, bu ihtiyaç karşılanmadığı için ben bedelli istemiyorum derse, Milli Savunma Bakanlığı da bu görüşü verirse biz bu görüşe uyarız. Ama ben imkan ve fırsat olduğu takdirde bedelli askerliğin doğru olduğuna inanıyorum. Bu benim şahsi görüşüm, bunu da savunurum.



Genelkurmayın da Milli Savunma Bakanlığının da bedelli askerlik konusunda bir ümit verici yaklaşımı yok. Bu benim şahsi inisiyatifimle gerçekleşecek bir konu da değil. Keşke asker askerliğini yapma konusunda ihtimam gösterse sivil de kendi işine baksa. Asker ihtiyacı ne kadardır ben ona karışmam. Elindeki asker gücünü nerede nasıl kullanacaklarını onlar daha iyi bilirler.''



Yüksek Askeri Şura'daki (YAŞ) atama krizini de değerlendiren Arınç, "Son şura için yapılan tartışmalarda hükümet kendi yetkisini, Cumhurbaşkanı kendi yetkisini kullanmıştır ve bu hukukidir. Geçmişte böyle bir temayül vardı bu niye kullanılmadı demek mantık dışıdır. Hukuka uygundur, aşağıdan yukarı teklif gelir, son imza yürütmeye aittir. Yürütme kendi hakkını kullanmıştır'' dedi.



