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Arınç, TRT Genel Müdürü'ne mesir macunu attı, 'senin ihtiyacın var' dedi

Bülent Arınç, TRT Genel Müdürü'ne mesir macunu attı, 'Buna en çok senin ihtiyacın var' diye seslendi

29 Kasım 2012 13:48

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Muğla'daki 'Yerel ve Bölgesel Medya Buluşması'nda gazetecilere mesir macunu fırlattı. Arınç TRT Genel Müdürü'ne seslenerek, "Buna en çok senin ihtiyacın var İbrahim" dedi. Arınç, ilk Instagram fotoğrafını da çekti.
 
Ahmet Yeşiltepe'nin ntvmsnbc'deki haberine göre; Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'Yerel ve Bölgesel Medya Buluşması' toplantısı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın sıradışı sunumuna sahne oldu.

Arınç, yerel medyanın yeni teknolojileri kullanmak zorunda olduğunu artık kağıda basılı gazetenin miadını doldurduğunu söyledi.

Yerel medya temsilcilerine yeni medya eğitiminin verileceği toplantılar öncesinde Arınç, cep telefonuyla ilk Instagram fotoğrafını da çekti ve kareye gezetecilerle eşini aldı.

Bu sırada kendisine hediye edilen mesir macunu paketini açan Arınç, bunu da kürsüden yerel gazete sahibi ve basın mensuplarına attı. Arınç'ın, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'e "Buna en çok senin ihtiyacın var İbrahim" dediği duyuldu.

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