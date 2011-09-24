-Arınç: Suriye'nin silahlandırılması insani değil BRÜKSEL (A.A) - 24.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'nin Suriye'ye silah sevkıyatını önlemek için üzerine düşeni yapacağını söyledi. Arınç, Brüksel'de katıldığı ''Medya Buluşması'' toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Başbakan Yardımcısı Arınç, Türkiye'nin Suriye'ye silah ambargosu uygulayıp uygulamadığının sorulması üzerine "Suriye ile ilgili olarak Sayın Başbakanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) hem konuşmalarında hem de görüşmelerinde ortaya koyduğu konu özellikle Suriye'ye silah sevkine karşı bir ambargo uygulanacağıdır. Bu doğrudur'' dedi. Bülent Arınç, ''Kaldı ki Türkiye üzerinden (Suriye'ye) sevkıyat yapmak isteyen birkaç teşebbüse, Türkiye istihbarat noktasında bilgisi olunca el koymuştu. Bunlar basına aksetmiştir veya aksetmemiştir. Ama bundan böyle ABD'nin de Suriye'ye karşı bazı ekonomik yaptırımlar veya silah nakillerine karşı aldığı tedbirlere Türkiye de faydalı olacağını düşünerek bundan sonra uyacağını ifade etmiştir. Çünkü Suriye'de silahların susması lazım. İnsana karşı yapılan toplu tüfekli hatta şehirlerin bazılarının bombalanması keyfiyetine karşı, masum insanların haklı taleplerini dile getirirken öldürülmeleri hiçbir zaman anlayışla karşılanamaz'' ifadesini kullandı. Türkiye'nin Suriye'ye su vermeye devam edeceğini belirten Arınç, ''Bunu insani buluyoruz. Suyu hiçbir zaman silah olarak kullanmıyoruz ve kullanmayacağız'' şeklinde konuştu. -''Hiçbir ülke tek başına terörle mücadelede başarılı olamaz''- Bülent Arınç, terörle mücadelede İran'la işbirliği yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine şu değerlendirmede bulundu: ''Bu var zaten. Yani PKK'nın bir kolu olan veya başka bir isimle faaliyet gösteren PEJAK'a karşı İran'ın eylemlerini uygun bulmaktayız. Çünkü ismi ne kadar farklı olursa olsun, İran'da bir eylem yapmasalar bile İran üzerinden Türkiye'de bir eylem organizasyonunda veya beraberliğinde bulunmaktalar.'' Arınç, terörle mücadelede sadece İran'la değil, tüm dünyayla ortak hareket etmek istediklerini vurgulayarak şöyle konuştu: ''Hiçbir ülke terörle mücadelede tek başına başarılı olamaz. Mutlaka iyi bir işbirliğine, ortak bir mücadeleye ihtiyaç vardır. Esasen komşularımızla sıfır sorun politikasında bizim amaçlarımızdan birisi de o ülkelerle terörle mücadeleyi ortak yapmaktı. Şimdi bazı ülkelerle belki konjonktürel olarak sorunlarımız olabilir. Ama Türkiye bu mücadeleyi, ister Pakistan'da olsun, ister ABD'de, ister Avrupa'da olsun, terör bir insanlık suçu olduğuna göre, terörün ırkı, rengi, milliyeti olmayacağına göre, insana yönelmiş alçakça bir fiil olduğuna göre, herkesle her konuda teröre karşı işbirliği yapabiliriz.''