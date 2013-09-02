Arınç: Suriye'de müdahale olacaksa bunu ABD yapacak gibi görünüyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Bakanlar kurulu toplantısının ardından Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın konuşmasından satır başları şöyle:

21 Ağustos'ta ilk kimyasal silah saldırısı oldu, çoğu çocuk binden fazla insan hayatını kaybetti. Kimler tarafından yapıldığı ve ne maksatla yapıldığını sayın Obama da biliyor. Olaydan 3.5 gün sonra BM heyetine inceleme imkanı tanındı. Daha yakın bir süre içinde bu inceleme imkanı tanınsaydı bütün delilleri ile öğrenmiş olacaktık. Ama sonra yapılan incelemelerde de rejim tarafından işlenmiş bir cinayet olduğu biliniyor.

Böyle bir cinayete karşı mevcut rejjimin cezalandırılması için insanlık adına hareket edilmesi gerekir. Rusya ve Çin'in vetosu ile BMGK'dan karar geçirmek mümkün olmadı. NATO ülkeleri kendi içinde bir anlaşma ile böyle bir yaptırım uygulayabilirdi, NATO'nun da buna hazır olmadığı görülüyor.

Bir gönüllüler koalisyonu olabilirdi. O da muhtemel görünmüyor yakın zamanda. Bir yaptırım ya da müdahale olacaksa buna ABD yapacak gibi görünüyor. Obama kendi yetkisinde olmasına rağmen kongrenin vereceği kararı önceleyeceğini söyledi. Karar onundur. Kendi iç politikası hem de demokratlarla cumhuriyetçilerin dış politikadaki farklı davranışları nedeniyle kongrenin onayına ihtiyaç duyulduğunu söyleyebiliriz. Artık bütün gelişmeleri 9 Eylül tarihinden sonra beklemek gerekiyor.

Operasyon etkili ve kapsamlı olmalı

Arınç, Suriye'ye karşı düzenlenebilecek olası askeri operasyonla ilgili olarak ise "Bir operasyon yapılacak, cezalandırma olacaksa sadece kimyasal silah kullanmakla, son olayla bağlantılı olmamalı. İkibuçuk, üç yıldan beri devam eden bu zulmün artık sona ermesi için, halkından onbinlerce insanı öldüren bir rejimin ayakta kalmaması için etkili ve kapsamlı olması lazım" şeklinde konuştu.

Arınç, "Suriye'de yaşananlar konusunda bütün milletimiz müsterih olsun, bu konuda hükümetimiz ve silahlı kuvvetlerimiz bütün gücüyle elindeki tüm imkanlarıyla her türlü ihtimallere karşı tedbirlerini almış durumda" şeklinde koınuştu.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği bir ülkede eğer yapılacaksa buna sebebiyet verenlerin siyasi sonuçlarla karşı karşıya kalması gerektiğini kaydeden Arınç, "Netice alınmayacak, sadece 'vur-geç' şeklindeki bir müdahalenin Suriye'deki kaosu daha büyütebileceği endişesi içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Gönüllüler koalisyonu olsa ve ciddi olsaydı Türkiye'ye de bir davet ve görev vaadi olsaydı o zaman elimizdeki yetkiye bakardık ve o yetkinin sınırları içerisinde de bir çalışma yapılabilirdi" diyen Arınç, "Ama şimdi elde kalan tek sonuç ABD'nin böyle bir operasyona veya böyle bir müdahaleye tek başına karar vereceği noktasında" dedi.

Arınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gazetelerin yazdıkları, televizyonların abarttıkları birtakım efektlerle 'filan yerde gaz maskeleri dağıtıldı, bilmem nerede şunlar oldu.' Hiç bunlara kafayı takmayın, milletimiz de takmasın. Allah korusun böyle bir hal karşısında herkes nerede ne var bunu görecek. Bunların hazırlıkları yapıldı ve bitti. Ümit ediyoruz ki öyle kötü ihtimallerle ne yurttaşımız ne de vatandaşımız karşı karşıya kalmaz."

Suriye'deki gelişmeler Mısır'daki olumsuz gelişmelerin üzerini örtecek noktada

Arınç, toplantıda özellikle 21 Ağustos'ta Şam yakınlarında yapılan kimyasal silahlı saldırıya ilişkin konuların değerlendirildiğini vurguladı. Mısır'da son yaşanan gelişmelerle ilgili de sunum yapıldığını anlatan Arınç, "Gariptir, Mısır'da olaylar başladığında Suriye'deki gelişmeler biraz perde arkasında kalmıştı, şimdi Suriye'deki gelişmeler Mısır'daki olumsuz gelişmelerin üzerini örtecek noktaya ulaştı" diye konuştu,

Arınç, iki konunun da önemli olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin kendisini doğrudan ilgilendiren bu gelişmelere karşı her an teyakkuz içerisinde çalışma yürüttüğünü söyledi.

Başbakan Erdoğan Obama ve Putin'le görüşmeyi planlıyor

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, G-20 zirvesine katılmak üzere çarşamba günü Rusya'ya, daha sonra 2020 Olimpiyatları'nın yapılacağı kentin açıklanacağı Arjantin'e gideceğini aktardı.

Arınç, Suriye'ye ilişkin bir soru üzerine, Erdoğan'ın, hem ABD Başkanı Obama hem de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bu konuyu görüşmeyi planladığını bildirdi.

Söz konusu kimyasal saldırıyı gerçekleştiren tümen ve başındaki komutan ile kimler tarafından ne maksatla yapıldığının bilindiğini vurgulayan Arınç, "Bunu Sayın Obama da biliyor, bizler de biliyoruz, bilmesi gereken herkes de biliyor" ifadesini kullandı.

BM heyetine inceleme için kısa sürede izin verilmesi durumunda delillerin daha rahat elde edilebileceğini belirten Arınç, "(Evet, bunu onlar yapmıştır) diyebileceği noktayı biz bugün heyetin açıklamalarıyla öğrenmiş olacaktık. Daha sonra yapılanlarda da çok kati delillerle bunu rejim yanlısı güçler tarafından kendi halkına karşı işlenmiş bir cinayet olduğu bizce biliniyor. Sanıyorum bu günlerde de bu açıklamaları yapacak. Kaldı ki Obama, konuşmasında bu konuda kesin kanaata vardığını ifade etmişti" değerlendirmesinde bulundu.

İnsanlık adına bir hareket yapılmalı

"Böyle bir cinayete karşı Suriye'deki mevcut rejimin cezalandırılması amacıyla, insanlık adına bir hareket yapılması gerekli" diyen Arınç, BM Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üyenin de oydaşlığıyla bir karar alınabilmesi halinde bunun yürütülebileceğini ancak Rusya ve Çin'in vetosu nedeniyle Konseyden karar çıkmadığını anımsattı ve bundan sonra da çıkacağa benzemediğini ifade etti. Arınç, hem NATO ülkelerinin hem de "Gönüllüler Koalisyonu''nun da bir yaptırım uygulamasına hazır olmadığının görüldüğünü söyledi.

Müdahaleyi ABD yapacak gibi görünüyor

Obama'nın Suriye ile ilgili konuşmasının önemine işaret eden Arınç, "Bir yaptırım veya bir müdahale veya bir cezalandırma olacaksa Esad rejimine karşı, kimyasal silah kullananlara kaşı, bunu ABD yapacak gibi görünüyor" dedi.

ABD'de Kongre ve Senato'da Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında görüş farklılıkları olduğuna dikkati çeken Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent anlatan Arınç, Obama'nın büyük bir cesaretle olumsuz bir oy farkına rağmen Kongreden müdahale kararını geçirebileceğini düşündüğünü vurguladı.

Arınç, konuya ilişkin ABD Kongresi için 9 Eylül tarihinin önemli olduğunu kaydetti.

Kaçırılan Türk pilotlar

Lübnan'da kaçırılan Türk pilotlarla ilgili olarak da Arınç, Türkiye içinde ve dışında operasyon yapmayı tercih etmediklerini belirterek, "Yerlerini biliyoruz ama sağlıkla onları almak istiyoruz. Dolayısıyla bir çatışmanın dışında bu güzel insanlarımıza her an kavuşmak ümidi içerisindeyiz" dedi.

Bülent Arınç, toplantıda Avrupa Birliği'yle ilişkiler konusunda Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın açıklamalarının görüşüldüğünü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın da 2023 yılına kadar Türkiye'nin kendi uçağı ve uydusunu yapabilmesi konusuna sunum yaptığını da söyledi.