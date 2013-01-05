Arınç: Sürece destek veren kazanır

Başbakan Yardımcı Bülent Arınç, İmralı ile görüşmelere ilişkin, "Hangi siyasi parti olursa olsun, bu sürece destek veren kazanacaktır" dedi.

MÜSİAD İnegöl Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılışını yapan Başbakan Yardımcı Bülent Arınç, daha sonra şubenin 16. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.

Konuşmasında terörle mücadeleye değinen Arınç, ''Birkaç günden beri özellikle basında bazı görüşmelerin yapıldığı, gidip gelmelerin olduğu söyleniyor ve biliniyor. Ben de bazı şeyler biliyorum. Sadece şu kadarını söyleyeyim; bu bir imkansa bunu kullanmamız lazım. Herkesin terörü bitirecek, örgüte silah bıraktıracak ve arkasından başka tedbirlerle artık Türkiye'de eylem yapamaz noktaya gelebileceklerse, buna destek olmamız lazım" dedi.

'Süreci engellerseniz halk hesabını sorar'

Arınç, yapacakları her şeyin Türkiye'nin birlik beraberliği, gözyaşlarının durması ve kanın artık dökülememesi için olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: ''Hangi siyasi parti olursa olsun, bu sürece destek veren kazanacaktır. Bugün CHP Genel Başkanı'nın ne amaçla söylediğini bilmem, kalbini yarıp bakmayı da istemem ama 'Bu süreç bir şanstır. Bunun değerlendirilmesi gerekir' kanaatine iştirak ediyorum.

Bütün siyasi partilere sesleniyorum; Türkiye için bir şans olabilecek bu girişimde hükümete destek olun. Destek olmaz, kötüler, bunu engellemeye çalışırsanız, halk sizden bunun hesabını sorar. Çünkü her şehit cenazesi kalktığında, kadınların, çocukların elimize yapışıp, 'ne yapacaksanız yapın, bu işi nasıl bitirecekseniz bitirin, Artık bundan sonra ağlamak istemiyoruz' sözleri bizlere emanettir. Biz bu emanet için aklımıza gelen, doğru bildiğimiz, fayda umduğumuz her şeyi yapmaya devam edeceğiz"