T24 LogoT24 Logo
Politika

Arınç: Sırtlanları bile geçtiler ANKARA (A.A)

28 Eylül 2011 14:48

-Arınç: Sırtlanları bile geçtiler  ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Batman'da hamile bir kadının bölücü teröristlerce öldürülmesiyle ilgili, ''Göz yaşartıcı bir olay. Bunları yapanlar insan olamaz. Mehmet Akif'in tabiriyle sırtlanları bile geçtiler vahşette. Ama sonları umarım ki onların da kötü olacak ve bu yaptıklarından bir şekilde nadim olacaklar'' dedi. Arınç, il başkanları toplantısı için AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.  Bülent Arınç, ''Batman'da hamile kadının bebeği öldü. Kaçırılan öğretmen haberleri geliyor Elazığ ve Diyarbakır'dan. Bu konuda bir değerlendirme alabilir miyiz'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Esasen hamile bir kadının vurulması, çocuğunun vefat etmesi bütün insanların, bütün insanlığın gözünü yaşartacak bir olay. Feci bir olay. Bu konuda söylenecek şey sadece bunu lanetlemektir ve bunu yapanlarla mücadele etmektir. İnanıyorum ki halkımızın bu konudaki tepkisi giderek artacak ve bu hainler bundan sonra emellerine hiçbir şekilde ulaşamayacaklardır.  Göz yaşartıcı bir olay. Bunları yapanlar insan olamaz. Mehmet Akif'in tabiriyle sırtlanları bile geçtiler vahşette. Ama sonları umarım ki onların da kötü olacak ve bu yaptıklarından bir şekilde nadim olacaklar. Üzüntü verici bir olay.'' Bir gazetecinin, ''Terör örgütü ile devlet arasındaki görüşmelerde belli ifadeler yüzünden tıkanma noktasına gelindiği yönünde BDP'nin ve DTK'nın açıklamaları var. AK Parti kanadı bu protokolleri açıklasın deniyor. Bu konuda neler diyeceksiniz'' sorusuna Arınç, ''Eğer kendileri biliyorlarsa onlar açıklasınlar. İddiayı ortaya atanlar onlar. İmralı ile yakınlıkları da malum. Bu konuda bilgileri varsa bunları kamuoyuna açıklasınlar'' yanıtını verdi. Öte yandan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Batman'da teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 8 aylık hamile Mizgin Doru'dan sezaryenle alınan bebeğin öldüğünün hatırlatılması üzerine, ''Allah rahmet eylesin. Bunu yapanlara biz gereken dersi verdik, vereceğiz'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24