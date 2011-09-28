-Arınç: Sırtlanları bile geçtiler ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Batman'da hamile bir kadının bölücü teröristlerce öldürülmesiyle ilgili, ''Göz yaşartıcı bir olay. Bunları yapanlar insan olamaz. Mehmet Akif'in tabiriyle sırtlanları bile geçtiler vahşette. Ama sonları umarım ki onların da kötü olacak ve bu yaptıklarından bir şekilde nadim olacaklar'' dedi. Arınç, il başkanları toplantısı için AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bülent Arınç, ''Batman'da hamile kadının bebeği öldü. Kaçırılan öğretmen haberleri geliyor Elazığ ve Diyarbakır'dan. Bu konuda bir değerlendirme alabilir miyiz'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Esasen hamile bir kadının vurulması, çocuğunun vefat etmesi bütün insanların, bütün insanlığın gözünü yaşartacak bir olay. Feci bir olay. Bu konuda söylenecek şey sadece bunu lanetlemektir ve bunu yapanlarla mücadele etmektir. İnanıyorum ki halkımızın bu konudaki tepkisi giderek artacak ve bu hainler bundan sonra emellerine hiçbir şekilde ulaşamayacaklardır. Göz yaşartıcı bir olay. Bunları yapanlar insan olamaz. Mehmet Akif'in tabiriyle sırtlanları bile geçtiler vahşette. Ama sonları umarım ki onların da kötü olacak ve bu yaptıklarından bir şekilde nadim olacaklar. Üzüntü verici bir olay.'' Bir gazetecinin, ''Terör örgütü ile devlet arasındaki görüşmelerde belli ifadeler yüzünden tıkanma noktasına gelindiği yönünde BDP'nin ve DTK'nın açıklamaları var. AK Parti kanadı bu protokolleri açıklasın deniyor. Bu konuda neler diyeceksiniz'' sorusuna Arınç, ''Eğer kendileri biliyorlarsa onlar açıklasınlar. İddiayı ortaya atanlar onlar. İmralı ile yakınlıkları da malum. Bu konuda bilgileri varsa bunları kamuoyuna açıklasınlar'' yanıtını verdi. Öte yandan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Batman'da teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 8 aylık hamile Mizgin Doru'dan sezaryenle alınan bebeğin öldüğünün hatırlatılması üzerine, ''Allah rahmet eylesin. Bunu yapanlara biz gereken dersi verdik, vereceğiz'' dedi.