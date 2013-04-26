Arınç: Silahlı mı silahsız mı sormaya gerek yok

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, PKK'nın 8 Mayıs'taki çekilme kararına ilişkin "Silahlı mı silahsız mı diye sormaya gerek yok. Nasıl geldiyse öyle ülkeyi terk edecek" dedi.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Arınç'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Kandil’deki örgüt silahlarıyla çekileceğini açıkladı. Gelinen nokta önemli.

40 yıldır biliyorum ki söz sahibi olan herkes terörün son bulmasını samimi olarak arzu etmişlerdir. Bazı siyasetçilerin hakaretlerde bulunduğunu görüyoruz, ben bunları mazur görüyorum. Şiddetten beslenen siyasetçiler terör bitince kara kara ne yapacağını düşünüyor. Halkımız bunları ibretle görüyor. Süreç öngördüğümüz şekilde ilerliyor. Yeter ki bu yolu aksatacak eylemlerde bulunmayalım. Türkiye’de her kesim sürece katkı yapacak çalışma yapabilir.

Her şey düşünülmüş ve planlanmıştır. Silahlı unsurlar nasıl geldiyse öyle o şekilde bilinmiş yollardan ülkeyi terk edecektir. Bunu Hükümetimiz, MİT bilir, gereken tedbirleri alır, bunun gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda kendi tedbirlerini alır. Burada karmaşık bir şey yok, silahlı unsurların terk etmesinden söz ediliyorsa artık silahlı mı silahsız mı diye sormaya gerek olmaz. Herhalde el sallamalarını beklemiyoruz. Onlar da militanlarına yön gösteriyor. Onlar da başka argümanlar kullanmış olabilirler.

CHP ne yaptığını bilemez halde, iç kavgalarıyla uğraşan CHP’ye en azından siz MHP değilsiniz diyorum. CHP, AK Parti başarıya ulaşacak diye hasis olmamalı. MHP’yi biraz anlıyorum söylemleri 30 yıldır değişmedi, hükümeti karalamaya çalışıyorlar."