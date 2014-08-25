'Hayrünnisa Gül Bakanlar Kurulu gündeminde değildi, belki başka zeminde konuşulur'

28 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı görevini Abdullah Gül'den devralacak olan Başbakan Tayyip Erdoğan, son kez Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı hükümet sonrasında yeni kabineye giremeyecek bakanlar da son kez toplantıya katıldı. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç'ın toplantı sonrası açıklama için gazetecilerin karşısına geçti. Arınç, "Sayın Abdullah Gül cumhurbaşkanı seçildiği zaman Sayın Sezer devir teslime kapıları kapatmıştı. Bu içimizde bir uktedir" dedi.

Arınç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül’ün ‘asıl intifadayı ben başlatacağım’ açıklamasıyla ilgili olarak ise "Bakanlar Kurulu’nun gündeminde böyle bir konu olmadığı için bunlar belki başka zeminlerde konuşulabilir" diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Başbakanlık Merkez Bina'da düzenlenen toplantı saat 14.15'te başladı.

AKP Genel Başkanlığına adaylığı kesinleşen ve 62. hükümeti kuracak olan Ahmet Davutoğlu da toplantıya katıldı.

Davutoğlu'nun hükümeti kurmasının ardından beklenen kabine değişikliği öncesi bazı bakanlar da son kez Bakanlar Kurulu'na katılmış oldu.

Bakanların makam araçları da Başbakanlık önünde yan yana park ederek ilginç bir görüntü oluşturdu.

Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç'ın toplantı sonrası açıklama için gazetecilerin karşısına geçti. Arınç şunları söyledi:

"Sayın Ahmet Davutoğlu’nun yapılan istişareler sonucu AK Parti genel başkanı ve başbakan olarak belirlenmesini mutlulukla karşıladık. Sayın Davutoğlu genel kurulda oy birliği ile seçilecektir.

Sayın Abdullah Gül cumhurbaşkanı seçildiği zaman sayın Sezer devir teslime kapıları kapatmıştı. Bu içimizde bir uktedir.

Siirt’te Alkumru barajının kapaklarının acımasının ardında piknik yapan vatandaşlarımızdan hayatlarını kaybedenler oldu. Olaydan 12 kişi etkilendi. 6’sı kurtarıldı. 5’i hayatını kaybetti. Bir kız çocuğumuzu arama çalışmaları devam ediyor. Çok üzgünüz. Limak Holding’in işlettiği bir barajdan bahsediyoruz. Her zamanki uygulamadan yapılıyor. Uyarı sirenleri çalınıyor ancak belki de bir anda suların geleceği tahmin edilmediği için yurttaşlarımız etkileniyor.

Kumburgaz’da beş genç yavrumuzun en azından cesetlerinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Maalesef şu ana kadar sadece Serdar Demir adlı yurttaşımızın cesedine ulaşıldı. Yakınlarına sabır diliyorum.

Hükümetimiz tüm imkanlarını kullandı ancak olaydan geç haberdar edilmemiz nedeniyle müdahalede geç kalındığını düşünüyorum.

Biz de bir bakıma başbakanımızla vedalaşmış olduk. Yeni hükümetin çok daha başarılı olacağını ümit ettiğimiz söyledik."

Soru cevap

Çözüm süreci

"Bugün önemli bir başlık altında hem yapılanlar hem yapılacaklar konuşuldu. En son attığımız adım 6 maddelik bir çerçeve kanun çıkarılmasıydı. 2 senelik süreçte elde edilen kazanımlar var. Son yaşadığımız son birkaç olayı bunu dışında tutmak istiyorum. Terör olaylarının olmadığını ve memleketimizde huzur ortamının çok güzel şekilde kendini belirlediği bir noktadayız. Şüphesiz asayiş olaylarında istenilen düzeyde değiliz. Bunlara asayiş olayı olarak bakıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde bir teğmenimiz çok genç yaşlarda hayatını kaybetti. Bir uzman çavuşumuz da hayatını kaybetti. Bundan sonra fikirlerin konuşulacağı şiddetin reddedileceği bir nokta olacağını hepimiz biliyorduk. Biz çözüm sürecinin çok iyi karşılandığını biliyoruz."

Yargıtay’ın ‘Feyzioğlu’ kararı

"18:30’da Sayın Başbakan Yargıtay Başkanımızla bir konuşma yapacaktı ama içeriğini bilmiyorum. Teamül yazılı hukuk kuralı değildir. Barolar birliği başkanı konuş diye bir hüküm bulunamamaktadır. Teamül vazgeçilebilir terk edilebilir. Yargıtay başkanızın sorunu sanırım davetiye göndermiş olmasıdır. Seçilmiş cumhurbaşkanımız da kendisine verilen hakkı kötüye kullanan bir barolar birliği başkanına bunun yakışıksız olduğunu söylediğini biliyoruz. Bu gelişmeler üzerine başkanlar kurulunu toplayacağını söylemişti sayın Yargıtay Başkanı. Sayın seçilmiş cumhurbaşkanımız 1 Eylül’de bu törene katılır mı katılmaz mı kendi bileceği bir şey."

Hayrünnisa Gül’ün ‘asıl intifadayı ben başlatacağım’ açıklaması

"Bakanlar Kurulu’nun gündeminde böyle bir konu olmadığı için bunlar belki başka zeminlerde konuşulabilir."

Hükümet kurulana kadar kime vekalet verilecek?

"Devir teslim görevinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız vekalet görevini sayın Ahmet Davutoğlu’na verecektir. Ben üzgün değilim, çok doğru olan yapılıyor en başından beri. 24 saatten az sürecek bir vekalet için hükümeti kuracak kişinin seçilmesi oldukça doğaldır."

Kabinede görev alacak mısınız?

"5 buçuk yıldır başbakan yardımcısıyım. Nezaketen de olsa bir gerçeği vurgulamak gerekir. Onun gidiyor olmasıyla bizim de ona veda ediyor olmamız lazım. Yeni bir başbakan geliyor. Ona da imkan sağlamak amacıyla ben bana yakışanı yaptım. Bugüne kadar çok iyi bakan arkadaşlarımızla çalıştık bundan sonra da arkadaşların hedefe çok daha hızlı koşacaktır. Şahsımla ilgili takdiri görevi bırakacak ve ve yeni göreve gelecek başbakanımız en iyi şekilde takdir edeceklerdir."

İzmir’deki askeri casusluk soruşturmasında izlendiğiniz ortaya çıkmıştı. Siz de doğrulamıştınız. 'soruşturmayı yapan polislere teşekkür edilmeli' demiştiniz. O polisler gözaltına alındı, ne diyorsunuz?

"O zaman ne demişsem doğru söylemişimdir. Şu andaki durumu sanırım yanlış biliyorsunuz. Başka bir iddia neticesinde soruşturma başlatıldı."

Almanya’nın Türkiye’yi dinlediği iddiaları bakanlar kurulu gündemine geldi mi?

"Bakanlar Kurulu gündemimizde yoktu ama ben dışişleri bakanımızla ayrıca konuştum. İzahata bekliyoruz. Bunu üzerine bazı görüşmeler yapıldı. Alman istihbarat yetkililerinde bizimle bir araya geleceğini biliyoruz."