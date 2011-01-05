-ARINÇ: SEMBOLİK BİR ÇALIŞMA TBMM (A.A) - 05.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Romanları ''çingene'' olarak tanımlayan hükmün ilgili yasadan çıkarılmasının, bu vatandaşların ayrımcılıktan kurtarılması için sembolik ve psikolojik bir çalışma olduğunu söyledi. Arınç, TBMM Genel Kurulunda, Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun'da değişiklik öngören kanun teklifinin görüşülmesi sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kanun değişikliğinin, Türkiye'de yaşayan Roman vatandaşların tüm sorunlarına çare getirecek bir düzenleme olmadığına dikkati çeken Arınç, ''Kanun teklifi, Roman vatandaşlarımızın bir ayrımcılıktan kurtarılması ve birinci sınıf vatandaşlar olarak ülkemizde yaşadıklarını göstermek bakımından belki sembolik, psikolojik bir çalışma'' diye konuştu. Kanunda söz konusu fıkranın tamamen kalkmasıyla bir boşluk doğabileceğine dikkati çeken Arınç, şöyle devam etti: ''Bunu, Sayın Hasan Özdemir, muhalefet şerhinde güzel bir biçimde yazmış. Sayın Kamer Genç'in de bu konuda bir önergesi elimizde bulunuyor. Maddeyle ilgili bir çalışma yaptım. Aslında İçişleri Bakanlığı yetkilileri 'hem Pasaport Kanunu'nda hem de bu maddenin birinci fıkrasında İçişleri Bakanlığına münhasıran bir yetki verildiğini' söylüyorlar. Yani 'bu yetkiye bakarak son fıkranın tamamen kaldırılmış olmasının bir mahsur ifade etmeyeceğini' söylüyorlar ama benim şahsi kanaatim burada bir boşluk doğabilir, bunun doldurulması gerekir. Bizim ayrıca, 'tabiiyetsiz veya Türk kültürüne bağlı olmayan yabancı göçebelerin, sınır dışı edilmelerinde İçişleri Bakanlığı yetkilidir' fıkrasını koymamız gerekiyor. Bu konu, İçişleri Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında gündeme gelmiş. O zaman reddedilmiş. Muhalefet şerhi sanırım bir Hasan Bey'e aittir ama benim şahsi kanaatim bu maddenin içinden 'çingene' kelimesinin çıkarmak suretiyle muhafaza edilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum.'' Milletvekillerinin, Doğu Türkistan ve Ahıska Türkleri ile ilgili sorularını da yanıtlayan Arınç, bu insanların çok zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını söyledi. Arınç, ''Ancak çok özel ilgi gösterildiğini, tüm imkanların kendileri için kullanıldığını biliyorum. Vatandaşlığa geçmelerinde bir takım sorunlar yaşansa da ikametleri konusunda bizzat ilgilendiğim için biliyorum veriye dayanarak söylemiyorum. Onlar bizim kardeşlerimizdir. Onların her türlü imkansızlıklarını gidermeye çalışıyoruz'' diye konuştu.