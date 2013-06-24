Arınç: Polisin eline taş geldiği için Ethem Sarısülük öldürülmüş olabilir

Ankara'daki Gezi Parkı eylemlerinde Ethem Sarısülük'ü öldürmekle suçlanan polisin serbest bırakılması ile ilgili Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, yapılan incelemeler sonucunda "polisin eline taş geldiği için böyle bir olayın yaşanmış olabileceğini" belirtti.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç kameraların karşısına geçti.Bülent Arınç'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Arınç, Ethem Sarısülük'ün ölümüne yol açan polisin tutuksuz yargılanması hakkındaki soruya şu açıklamayı yaptı:

“Bu konuyla ilgili soruşturmanın yapıldığını ve iddialar çerçevesinde eğer polis kurşunuyla yaralanmış ve öldüyse neticesiz kalmayacağını, adil bir kararın çıkacağını ifade etmiştim. Maalesef Ethem Sarısülük öldü. Ailesine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün itibariyle dediğiniz konu haklıdır. Olaya karışan polis, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Adli kontrol altında serbest bırakıldı. Adil bir karar alınması çok önemli” dedi.

Arınç, Ethem Sarısülük’ü vuran polisin, ‘toplanan dellillerle, olayı tamamen kaydeden video görüntülerine bakıldığında, göstericiler tarafından gasp edildiğini, vücuduna 33 taş isabet ettiğini ve çok sayıda yumruk ile tekme aldığını’ belirtti.

'Adli soruşturma devam ediyor'

Polisin havaya iki el ateş ettiğini belirten Arınç, 'Niçin tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştirin izahı, toplanan delillerle ve olayı kaydetmiş olan kameralarla belki şu şekilde olabilir: Kalkanı göstericiler tarafından alınmış, vücuduna 33 adet taş isabet etmiş. Havaya 2 el ateş etmiş, üçüncü el sırasında eline gelen bir taş neticesinde olayın meydana gelmiş olabileceği' dedi.

Balistik incelemenin tamamlandığını, adli soruşturmanın ise devam ettiğini belirten Arınç, “Eğer adli soruşturmanın sonucunda bilerek veya kasten bu ölüme sebebiyet verildiği anlaşılırsa gerekli karar verilecek” ifadesini kullandı.

Arınç, “Biz vefat eden şahsın yanındayız. böyle bir olayın gerçekleşmesini hiç istemezdik. Ama böyle bir karışıklık sırasında nasıl böyle bir olay meydana geldi, ortaya çıkacak” dedi.

Çözüm süreci ile ilgili bir sorun yok

Arınç, çözüm sürecinde bazı PKK'lıların geri çekilmeye direndiği iddiaları hakkında da 'zorlu bir süreç içinde olduklarını ama güzel bir noktaya gittiklerini' söyledi.

Arınç, "Silahlı unsurların Türkiye'den ayrılmaları devam ettiğine ve bunun bir takvim içinde biteceğini bildiğimize göre bir sorun yok" dedi.

Gezi olaylarının ardından sosyal medyada düzenleme yapılıp yapılmayacağına da değinen Arınç, "Bu konu Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelmedi. Ancak kamuyoundaki ilgi nedeniyle Adalet ve Ulaştırma Bakanlarımızla özel olarak görüştüm. İlk olarak, mevcut hukuki yapımıza bir hukuki düzenleme eklenmesi şu an söz konusu değil. İkincisi de, yeni bir suç edilmesi söz konusu değildir. Ancak bir de şöyle bir konu var. Genel hükümlere göre bir kişi suç işlemişse veya işliyorsa, burada suç işleyenlerin yerleri ve hüviyetleri tespitr edilememektedir. Bir çalışma yapılırsa suç işleyen kişilerin tespit edilmesini sağlayacak ve genel ceza hükümlerine çarptırılmalarına yol açacak bir düzenleme hayata geçebilir" dedi.

'Evet bedel düşürülecek'

Dövizli askerlikle ilgili bir soru üzerine Arınç, “Evet bedel düşürülecek. Hükümet olarak bu müjdeyi verebiliriz” dedi.