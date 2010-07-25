-ARINÇ ŞAMPİYONLUK KUPASI VERDİ GÜMÜLCİNE (A.A) - 25.07.2010 - Batı Trakya'da, Dostluk Eşitlik ve Barış Partisinin (DEB) kurucusu Dr. Sadık Ahmet'i anma törenleri çerçevesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Sadık Ahmet Futbol Turnuvası'nda şampiyonluk kupasını, GAT'ın Selanik Şubesi kazandı. Şampiyon takımın kupasını, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç verdi. Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği'ne (BTAYTD) bağlı Genç Akademisyenler Topluluğu (GAT) tarafından düzenlenen turnuvanın Gümülcine'de özel bir sahada dün gece yapılan final karşılaşmasını, Sadık Ahmet'i ama törenlerine katılmak üzere Gümülcine'ye gelen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete ile Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif de izledi. Final karşılaşması sonunda kupa töreni düzenlendi. ''Öğrenciler Karması'' takımını 2-1 yenerek şampiyon olan GAT Selanik Şubesi takımına birincilik kupasını, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç verdi. İkinci takımı kupa ve madalyalarını BTTADK Başkanı Ahmet Mete'nin, üçüncü gelen ''Haramiler'' takımı ise kupa ve madalyasını BTAYTD Başkanı Mustafa Katrancı'nın elinden aldı.