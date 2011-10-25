-Arınç, Prens El Suud'un cenaze törenine katıldı RİYAD (A.A) - 25.10.2011 -Atakan Çelik- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, önceki gün vefat eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Prens Sultan Bin Abdulaziz El Suud'un cenaze törenine katıldı. ABD'de kan kanseri tedavisi görürken hayatını kaybeden Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Prens Sultan Bin Abdulaziz El Suud, Riyad'da, birçok ülkeden gelen devlet başkanları ve üst düzey yetkililerin katıldığı İmam Türki Bin Abdullah Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Törende Emir Sultan'ın yakınları, yabancı devlet temsilcilerinin başsağlığı mesajlarını büyük güvenlik önlemleri altında kabul etti. Bu arada Mekke, Medine ve ülkenin birçok yerindeki çeşitli camilerde Bin Abdulaziz için gıyabi cenaze namazı kılındı. Törene katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, törene Türk hükümetini temsilen katıldığını ve taziye dileklerini ilettiğini söyledi. Arınç, veliaht prensin uzun yıllar Suudi Arabistan'da bakanlık yaptığını, son birkaç yıldır da ABD'de tedavi gördüğünü hatırlatarak, ''Türkiye dostuydu. Türk hükümetine, Türk halkına karşı çok samimi ve güzel duygular besleyen bir insandı. Hatta sayın başbakanımızın annelerinin vefatında, ABD'de tedavi altındayken bizzat aramışlar ve başsağlığı dileklerinde bulunmuşlar'' diye konuştu. Bin Abdulaziz'in çocuklarının, kendisine, babalarının Türkiye sevgisini aktardıklarını ifade eden Arınç, veliaht prensin son görüştüğü kişinin, annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunduğu Başbakan Erdoğan olduğu bilgisini edindiğini söyledi. Arınç, şöyle konuştu: ''Başbakanımız da bu sevgiyi bildiği için cenazesinde mutlaka bulunmak istedi. Ama bugün sayın Aliyev ile İzmir'de bir programları vardı. Dolayısıyla biz onları temsilen gelmiş olduk. Cenaze törenine katıldım. Aynı zamanda Kral Abdullah'a da taziye dileklerimi sundum. Kendileri de ağır bir rahatsızlık geçirdiler. Ameliyattan yeni çıkmışlardı, bitkin bir vaziyettelerdi. Bütün kraliyet ailesi buradaydı. Aynı zamanda hemen görüşebildiğim kişilerden Lübnan eski Başbakanı Hariri yanımdaydı. İran Dışişleri Bakanı Salihi yanımdaydı. Moritanya'dan, Senegal'den, Mısır'dan General Tantavi oradaydı. Pek çoğuyla ayak üstü tanışma, görüşme imkanı bulduk. Bizlere hüsnü kabul buyurdular. Büyük bir toplulukla cenaze namazını kıldık, kendi usullerine göre ikindi namazıyla birlikte... Şu anda da kabristanda defin işlemleri yapılıyor. Buna misafirler katılmıyor. Ben Türkiye'ye döneceğim. Buradan aldığım izlenimleri orada sayın başbakanımıza ve hükümetimize ileteceğim.'' Emir Sultan Bin Abdulaziz'in yerine henüz veliaht prens atanmadığını hatırlatan Arınç, ''Bunların usullerine göre bir beyat meclisi ya da konseyi var. Kralın onlara üç tavsiyesi olacak, onlardan birini tayin edecekler. Bunlar kendi iç dinamikleridir. Suudi Arabistan ile Türkiye arasında geçmişten bu yana tarihi, kültürel, iyi niyet, dostluk ve kardeşlik ilişkileri vardır. Umuyorum ki bu şahsın vefatı ile bu dostluk ilişkileri hiç aksamadan devam edecektir'' diye konuştu. Öte yandan Arınç camiden ayrılırken bir grup Suudi Arabistanlı kendisine sevgi gösterisinde bulundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Başbakan Yardımcısı Arınç, daha daha sonra kendisine eşlik eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar ve AK Parti Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz ile Al Masmak Kalesi'ni ziyaret ederek tarihi kale hakkında yetkililerden bilgi aldı.