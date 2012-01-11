Arınç: Paramız var ki 1 milyar dolar veriyoruz

T24 - Son dönemde dolardaki yükseliş trendine değinen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Dolara müdahale etmek için günde 1 milyar doları piyasaya sürüyoruz. Paramız var ki sürüyoruz” dedi.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığında yapılan Siyaset Akademisi'nde kursiyerlere siyaset dersi verdi.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, özetle şunları söyledi:



''Biz kimliğimizi muhafazakar demokrat olarak seçtik. Muhafazakarlık gericilik anlamında değildir. Değerlere bağlılık anlamındadır.



Avrupa Parlamentosu başkanlarından, oradan gelen heyetlerden, pek çok heyetin içindeki milletvekillerinden duyduğumuz budur; siz o kadar büyük devrimler yaptınız ki biz buna sosyal demokrasinin gereği olarak bakıyoruz'. Biz de CHP var dediğimizde, 'Biz onlarla görüşmek bile istemiyoruz. Onlar olsa olsa faşist partidir' diyorlar.



CHP, 1950 14 Mayısında iktidardan gitti tam 62 yıl oldu bir daha da iktidara gelemiyor. Bu bir tesadüf olabilir mi?





'Darbeyi düşünen iddianameyi okusun'



2 Eylül 2010'da yani 12 Eylül 1980 askeri darbesinden tam 30 sene sonra bir referandum yapıldı. Referandumda kabul edilen maddelerden biri de darbecileri koruyan hükümlerin kaldırılmasıydı. Şimdi darbeciler hakkında iddianame tanzim edildi. Darbeciliği aklından geçiren varsa iddianameyi alıp okusunlar.





Karikatürleri hatırlattı



Bir karikatürde başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında iki tane boynu bükük adam var. (Söyleyin bakalım bana seçimlerde hanginiz oy verdiniz) diyor başbakanımız. O iki kişiden biri Kılıçdaroğlu, diğeri Bahçeli. O verirler mi vermezler. Her ikisi de parti genel başkanı ama istatistik doğru. AK Parti her iki kişiden birinin oyunu aldı. Şimdi bu daha da artacak.





'Paramız var ki piyasaya dolar sürüyoruz'



Dolara müdahale etmek için günde 1 milyar doları piyasaya sürüyoruz. Paramız var ki sürüyoruz. Geçmişte Avrupa'dan 1 milyar dolar kredi bulunca, zil çalıp oynayanlar vardı sevinçten. Şimdi biz Afrika'ya 2 milyar dolar yardım ediyoruz. Çok şükür.





Öğrenci yıllarına dair espiri



Ankara Üniversitesi'nde Siyasal ile Hukuk arasında incecik bir yol vardı. Biz yolun sağında, siyasalcılar solundaydı. Sayın Beşir Atalay, Siyasal'daydı. Bazen o yolu geçip kavga ederdik. Onlar inek bayramı kutlamak isterdi; biz engel olmaya çalışırdık.”





