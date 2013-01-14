Arınç: Öldürülen üç kadın PKK'lının cenazesi provokasyona dönüşmemeli

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Paris'te öldürülen 3 kadın PKK'lının cesetlerinin Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili olarak, ''Cenaze olayının daha büyük bir provokasyona dönüşmemesi gerekir'' dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Toplantıda Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün sunum yaptığını belirten Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Afrika seyahatini değerlendirdiğini söyledi.

Arınç, özellikle yerel medyayı ilgilendiren resmi ilan fiyatlarının da toplantıda görüşüldüğünü belirterek, "Bu yıl da resmi ilan fiyat tarifesinde artış yapılması konusu. Yüzde 6,16 nispetinde kararlaştırıldı. Birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanacak. Resmi ilana bağlı olarak destek alan medyamızın bu konuda memnun olacağının düşünerek buradan ilan etmek istiyorum" diye konuştu.

Arınç, toplantıda iç ve dış olayların kapsamlı olarak ele alındığını söyledi.

'İyi planlanmış bir cinayet olarak'

Arınç, bir gazetecinin, "Geçen hafta Paris'te 3 PKK'lı öldürülmüştü. Olaya ilişkin size ulaşan yeni bir bilgi var mı? Cenazelerin Çarşamba günü Türkiye'de olması bekleniyor. Bazı endişeler de var. Provokasyon endişesi yaşanıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli 'Yeni bir Habur yaşanmasın' diye uyarıda bulundu. Sizin böyle bir endişeniz var mı? Bu konuda tedbirler gündeme geldi mi?" sorusu üzerine, bu konu üzerinde görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Fransada yaşanan olayın, 3 kadının öldürülmesine yönelik iyi planlanmış bir cinayet olarak görüldüğünü belirten Arınç, şöyle konuştu: "Şu ana kadar gelinen noktada, soruşturmada neler ele geçti, hangi konuda derinleştiriliyor onu bilemiyoruz. Olay Paris'te işlendi. Şüphesiz Fransız yargısı ve soruşturma makamları konu üzerinde duruyor. Başbakanımız da hükümetimiz de olayın bir an önce aydınlatılmasını, faillerinin bulunup ortaya çıkarılmasını ve bu olayın perde arkasında neler varsa ilan ve ifşa edilmesini istiyorlar. Bu bizim hakkımızdır.

'Öldürülenlerin Türkiye'ye getirilecek olması insani bir olaydır'

Paris'te öldürülen 3 kadın PKK'lının Türkiye'ye getirilecek olmasının insani bir olay olduğunu söyleyen Arınç, "Öldürülenlerin Türkiye'ye getirilecek olması insani bir olaydır. Aileleriyle ilgili bir olaydır. Memleketlerinde defnedilecekleri söyleniyor. Cenazeyle doğrudan ilgilenenler var. Şu ana kadar bir çarşamba günü, bir de pazartesi günü getirilecekleri şeklinde kamuya yansıyan beyan oldu. Ne gün getirilecekse getirilsinler cenaze olayının daha büyük bir provokasyona dönüşmemesi gerekir. Bu konuda İçişleri Bakanlığımız ve ilgili birimler gerekli tedbirleri alacaktır. Olaya insani boyutuyla bakılması ve cenazelerin inancımıza göre defnedilmesi gerekmektedir.

Bütün bunlar ailelerinin öncelikle sorumluluk taşıdığı olaylardır. Meseleyi kendi mecrasından çıkararak buradan bir siyasi rant elde etme çalışmalarıyla toplumun hissiyatını bir şekilde provoke ederek sokak olaylarına yol açabilecek davranışlardan kaçınılması gerekir. Bu cinayetler üzerine yapılan açıklamaları sorunlu açıklamalar olarak görüyoruz ve bu konuyla doğrudan veya dolaylı ilişkili insanların da provokasyonlara meydan vermeyecek, güvenlik güçlerini zora sokmayacak, Türkiye'de huzur ve sükunetin bozulmasına yol açmayacak özeni göstermeleri gerektiğini düşünüyoruz." dedi.