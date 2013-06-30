T24 LogoT24 Logo
Politika

Arınç: Niyetimiz Başbakan gibi çocuk sayısını arttırmak değil

Arınç: Bir tören 10’ncu Yıl Marşı ile başladı. Asabım bozuldu. ‘Mehter varken niye onunla başlamıyoruz’ dedim

30 Haziran 2013 11:13

Bursa’da bulunan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, katıldığı sünnet düğününde mehter takımını görünce, 10’ncu Yıl Marşı ile başlayan programları eleştirdi. Arınç, "Bir tören 10’ncu Yıl Marşı ile başladı. Asabım bozuldu. ‘Mehter varken niye onunla başlamıyoruz’ dedim. Kulağınızı çınlattım. Mehter varsa önce mehterle başlanır" dedi

Davetli olduğu bir dizi programa katılmak için Bursa’ya gelen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, önce Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören İl Sağlık Müdürü Özcan Akan’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Arınç, önce işadamı Faik Çelik’in torunu Faik Efe Çelik’in Sheraton Otel’de düzenlenen sünnet düğününe, ardından da Bursa’daki danışmanı Mahmut Turunç’un oğulları Furkan ve Yusuf Turunç’un sünnet törenlerine katıldı. Sukay Park Sosyal Tesislerinde düzenlenen törene mehter takımı ile giren Furkan ve Yusuf’u tebrik eden Başbakan Yardımcısı Arınç, dualarla başlayan örnek bir sünnet töreni düzenlendiğini belirtti.

 

Bizim amacımız başbakan gibi sayıları arttırmak değil

 

Gittiği nikahlardan bahseden Arınç, "Evlilikte amaç kadın ve erkeğin birbirinden huzur bulmasıdır. Helallere, haramlara uygun yaşamasıdır. Toplumun temelini güçlü kılmak ve elbette güzel nesiller yetiştirmektir. Bizim niyetimiz Başbakan gibi sayıları söylemek ve her gün arttırmak değil. Allah gönlünden geçiyorsa en hayırlısını nasip etsin. Rabbim miktarını da zamanını da zeminini de daha iyi bilirö dedi.

 

Mehterin kulağını çınlattım

 

Mehter takımını gösteren Bülent Arınç, "Geçtiğimiz günlerde mehter takımının kulağını çınlattım. Bir tören 10’ncu Yıl Marşı ile başladı. Asabım bozuldu. ‘Mehter varken niye onunla başlamıyoruz’ dedim. Kulağınızı çınlattım. Mehter varsa önce mehterle başlanırö diye konuştu.

ETİKETLER

arınçpolitika3 çocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24