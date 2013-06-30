Arınç: Niyetimiz Başbakan gibi çocuk sayısını arttırmak değil

Bursa’da bulunan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, katıldığı sünnet düğününde mehter takımını görünce, 10’ncu Yıl Marşı ile başlayan programları eleştirdi. Arınç, "Bir tören 10’ncu Yıl Marşı ile başladı. Asabım bozuldu. ‘Mehter varken niye onunla başlamıyoruz’ dedim. Kulağınızı çınlattım. Mehter varsa önce mehterle başlanır" dedi

Davetli olduğu bir dizi programa katılmak için Bursa’ya gelen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, önce Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören İl Sağlık Müdürü Özcan Akan’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Arınç, önce işadamı Faik Çelik’in torunu Faik Efe Çelik’in Sheraton Otel’de düzenlenen sünnet düğününe, ardından da Bursa’daki danışmanı Mahmut Turunç’un oğulları Furkan ve Yusuf Turunç’un sünnet törenlerine katıldı. Sukay Park Sosyal Tesislerinde düzenlenen törene mehter takımı ile giren Furkan ve Yusuf’u tebrik eden Başbakan Yardımcısı Arınç, dualarla başlayan örnek bir sünnet töreni düzenlendiğini belirtti.

Bizim amacımız başbakan gibi sayıları arttırmak değil

Gittiği nikahlardan bahseden Arınç, "Evlilikte amaç kadın ve erkeğin birbirinden huzur bulmasıdır. Helallere, haramlara uygun yaşamasıdır. Toplumun temelini güçlü kılmak ve elbette güzel nesiller yetiştirmektir. Bizim niyetimiz Başbakan gibi sayıları söylemek ve her gün arttırmak değil. Allah gönlünden geçiyorsa en hayırlısını nasip etsin. Rabbim miktarını da zamanını da zeminini de daha iyi bilirö dedi.

Mehterin kulağını çınlattım

Mehter takımını gösteren Bülent Arınç, "Geçtiğimiz günlerde mehter takımının kulağını çınlattım. Bir tören 10’ncu Yıl Marşı ile başladı. Asabım bozuldu. ‘Mehter varken niye onunla başlamıyoruz’ dedim. Kulağınızı çınlattım. Mehter varsa önce mehterle başlanırö diye konuştu.