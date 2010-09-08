-ARINÇ: MİLLETİMİZİN İSABETLİ KARAR VERDİĞİNİ BİLİYORUM MANİSA (A.A) - 08.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Milletimizin sandık önüne geldiği zaman en isabetli kararı verdiğini biliyorum, buna güveniyoruz'' dedi. Arınç, Manisa'da yayın yapan bir yerel televizyon kanalında katıldığı ''Gündem Özel'' adlı program öncesinde, gazetecilere Ramazan Bayramı dolayısıyla açıklama yaptı. Milletçe bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşandığını ifade eden Arınç, ''Ramazan ayında hepimiz büyük bir neşe içerisinde, sıcak dostlukları, arkadaşlıkları pekiştirdik. Manisalı hemşehrilerimin, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum'' dedi. Arınç, bu Ramazan ayının aynı zamanda Anayasa değişiklikleri, halk oylaması çalışmalarının yoğun bir şekilde yaşandığı günler olarak geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti: ''Ben de Türkiye'nin muhtelif yerlerini dolaştım, il ve ilçelerinde çalışmalar yaptım. Diğer tüm siyasi partiler de bu konuyla ilgili olan tüm teşkilatlar da çalışmalarını yaptılar. Ümit ediyorum ki bayramı takiben yapacağımız halk oylamasında da milletimiz için en doğru karar çıkacaktır. Önümüzdeki yılların, önümüzde yaşayacağımız günlerin, insanlarımız için iyiliklerle, güzelliklerle, doğru işlerle dolu olmasını temenni ediyorum.''