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Politika

Arınç medya patronlarıyla bir araya geldi İSTANBUL (A.A)

21 Kasım 2011 17:38

-Arınç medya patronlarıyla bir araya geldi İSTANBUL (A.A) - 21.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, medya patronları ve yöneticileriyle bir araya geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 20 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilen toplantının ikincisi Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın ev sahipliğinde Hilton Oteli'nde yapıldı.  Toplantıda, medyanın terör konusundaki haberlerde daha duyarlı davranması, terör haberlerin medyada yer alış biçimi gibi konular ele alındı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İhsan Sarıkoca, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, RTÜK Başkanı Davut Dursun, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in yanı sıra Samanyolu Yayın Grubu Genel Müdürü Hidayet Karaca, Taraf Gazetesi sahibi Başar Arslan, Fox TV Genel Müdürü Pietro Vicari, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Yeni Şafak Gazetesinin sahibi Ahmet Albayrak, Kanaltürk'ün sahibi Akın İpek, NTV'nin sahibi Ferit Şahenk, Show TV'nin sahibi Mehmet Emin Karamehmet, Milliyet ve Vatan gazetelerinin sahibi Erdoğan Demirören, TV8'in sahibi Mehmet Nazif Günal, Yeni Akit Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu katıldı.

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