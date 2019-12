-Arınç: Medeniyetimiz bir arada yaşamanın örnekleriyle dolu İSTANBUL (A.A) - 15.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Acilen ve her şeyden önce, ivedilikle Medeniyetler İttifakı'nın ana dinamiklerini bulmalı ve insanlığa barış içinde birlikte yaşama örneği olarak ne gösterebileceksek onu hazırlamalıyız. Çünkü bizim medeniyetimiz aslında bir arada yaşamanın güzel örnekleriyle doludur'' dedi. Bülent Arınç, Yenikapı Mevlevihanesi'nde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsünce düzenlenen ''Medeniyetler İttifakı İftarı''na katıldı. Burada bir konuşma yapan Arınç, bugün Türkiye'de 60'dan fazla vakıf üniversitesi bulunduğunu, bunun iftihar edilecek bir durum olduğunu belirtti. Bunlardan Fatih Sultan Mehmet ve Bezmialem Vakıf Üniversitelerinin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulduğunu belirten Arınç, kurulmaları için 2 yıl önce gerekli kanunların çıktığını, bu üniversitelerin de teşkilatlandıktan sonra öğrenci alımına başladıklarını dile getirdi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin daha çok sosyal bilimler alanında, Bezmialem Vakıf Üniversitesinin de tıp ve sağlık alanında ihtisaslaşmayı amaçlayan eğitim kurumları olduğunu ifade eden Arınç, şunları kaydetti: ''Tabii Medeniyetler İttifakı, son yıllarımızın hem terörle mücadele edilebilmesi hem de farklı din mensuplarının birbirlerine dostluk ve dayanışma göstermesi, husumet ve düşmanlığı terk etmesi, 'İslamafobia' ya da benzeri korkularla insanların birbirine düşmanlık yapmaması için Birleşmiş Milletlerin önemli bir projesidir. Norveç'te bir genç, eline bir silah alacak, şeytani bir planla 70'den fazla genci bir adada kuş avlar gibi avlayacak. Sonra yazıları ele geçecek, düşüncelerini öğreneceğiz, hepimiz irkileceğiz, tüylerimiz diken diken olacak. Bu nasıl yanlış bir düşünce, bu ne büyük bir düşmanlık. Bütün bu yazılanlar bizlere, belli çevrelerin pompaladığı düşmanlık hislerinin sonunda insanlığı ne büyük felaketlerle karşı karşıya getirebileceğini gösteriyor. O yüzden acilen ve her şeyden önce, ivedilikle Medeniyetler İttifakı'nın ana dinamiklerini bulmalı ve insanlığa barış içinde birlikte yaşama örneği olarak ne gösterebileceksek onu hazırlamalıyız. Çünkü bizim medeniyetimiz aslında bir arada yaşamanın güzel örnekleriyle doludur.'' Medeniyetler İttifakı'nın bilimsel bir kuruluş olduğunu dile getiren Arınç, bu kuruluşun hamasete dayalı olmadığını söyledi. Arınç, bu yüzden Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde bilimsel araştırmaların, lisans üstü eğitim çalışmalarının yapılacağını, yurt içi ve yurt dışı burslar verileceğini vurgulayarak, okulda Medeniyetler İttifakı'na üye olan 100'den fazla ülkenin en azından bilim adamlarıyla iyi bir arkadaşlık ve dostluk kurabileceklerini belirtti. -''BURADA KÜÇÜK ADIMLARLA FAKAT İYİ NİYETLERLE BAŞLANMIŞ BİR ÇALIŞMA VAR''- Bülent Arınç, ''Düşmanlık bu kadar büyük. Siz bu kadar küçük işlerle ne başarabileceksiniz?'' diyenlere buradan çok önemli mesajlar verilebileceğini, çok önemli düşüncelerin tohumlarının atılabileceğini vurgulayarak, insanlığın buna her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu, bu yüzden iyi niyetli adımlar ve güzel düşüncelerle başlanan bu ittifak çalışmasının mutlaka başarıya ulaşacağına inandığını kaydetti. ''Gecenin en koyu en karanlık zamanı, sabaha en yakın olan zamanıdır'' diyen Arınç, sözlerine şöyle devam etti: ''Güneşin doğuşunun, batışının birbirinden keskin hatlarla ayrıldığı zamanlar, aslında birbirinin zıddını da içinde taşır. Yani tam zamanıdır, gecikmiş olmalıyız, bir an önce bu çalışmaları belki sadece burada değil, Türkiye'nin pek çok üniversitesinde de pek çok kurumu içerisinde de aynı amaca yönelik çalışmalarla desteklemeliyiz. Bu kadar güzel ve seçkin bir kitlenin en azından Yenikapı'dan içinde Mevlevihanesi, camisi, eğitim kurumu, ecdadımızın bize devrettiği ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün milyonlarca sarf ederek bugünkü bu muhteşem hale getirdiği bu kurumun içerisini canlı hale getirmeliyiz. Burada küçük adımlarla fakat iyi niyetlerle başlanmış bir faydalı çalışmanın olduğundan bahsediniz, etkinliklerine lütfen katılınız. Herhangi bir talebimiz de yok. Burası bir üniversitemizin eğitim kurumu olarak faaliyet gösterecek, sadece manevi desteğe ihtiyacı var'' Gecede, daha sonra Mevlevihane'de ramazan ayı boyunca Pazartesi günleri gerçekleştirilen ''Teravih-i Enderun ve Cumhur Müezzinliği'' programı gerçekleştirildi.