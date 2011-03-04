-ARINÇ: KIZIL SULTAN DİYENLER UTANSIN ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''İslam coğrafyasında hala cuma namazlarında adına hutbe okunan 2. Abdülhamit diye bir zat yaşamışsa ve 33 yıl en zor döneminde imparatorluğu ayakta tutmak için olağanüstü bir zekayla gayret sarfetmişse ona 'kızıl sultan' diyenler utansın'' dedi. TRT Türk ekranlarında yayınlanacak 6 bölümlük ''Son Osmanlı Hükümdarı 2. Abdülhamit'' adlı belgeselin tanıtım galası Rixos Otel'de yapıldı. Galada konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, gençleri, tarihlerini daha yakından tanımaya, tarihleriyle barışmaya, gerçek zaviyeden öğrenmek için ilgili olmaya çağırdı. Gençlerin büyük kısmının geçmişten bu yana yapılan olumsuz propagandalarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Arınç, herkesin kafasında 2. Abdülhamit ile ilgili olarak ''diktatör, hafiyeci, kızıl sultan'' imajı olduğunu söyledi. Arınç, ''Biz 2. Abdülhamit için ulu hakan diyebiliriz, çok övücü sözlerle bahsedebiliriz ama iki uç arasında gerçek tarihin ne olduğunu gençlerimizin çok iyi öğrenmesi lazım'' dedi. Tarihin Türk insanı için çok önemli olduğunu dile getiren Arınç, ''600 küsur sene dünyada büyük bir imparatorluk kurmuş şanlı maziden geliyoruz. 20 milyon kilometrekare toprakta 100 milyon nüfusu içinde barındıran muhteşem bir imparatorluğun bakiyesiyiz. Onunla iftihar etmeliyiz. Bütün hatalarıyla, yanlışlarıyla, galibiyetleriyle, mağlubiyetleriyle bugün dünyada hala isminden şanla, şöhretle bahsedilen muhteşem bir imparatorluğun varisleriyiz'' diye konuştu. Osmanlı döneminde 30'dan fazla kişinin hükümdarlığa geldiğini, bazı padişahlara ''vatan haini, deli, sarhoş, kardeşini öldürdüğü için gaddar, zalim, katil'' sıfatları takıldığını anlatan Arınç, kendi tarihinden sadece bu sıfatlarla bahseden başka ülke olmadığını söyledi. Arınç, herkesin tarihle yakın olması, yakın tarihle ilgili kitaplar okuması gerektiğini vurgulayarak, ''Onları tanımaya mecburuz ki bugün içine düştüğümüz hallerden, sorunlardan nasıl çıkış yolu bulabileceğimizi ve bugün yaptıklarımızın ne anlama geldiğini bir kez daha öğrenmiş olalım'' dedi. TRT'nin yaptığı belgeselin tarihe ve sultanlara karşı vefa borcu olduğunu belirten Arınç, belgeselde emeği geçenleri kutladı. Her geçen günün tarihi tanımak için yeterli sebeplerle dolu olduğunu anlatan Arınç, şöyle konuştu: ''Alışılmış, klişeleşmiş, basma kalıp suçlamalarla hiçbir şeyin üstünü örtemezsiniz, hiçbir şeyi olduğundan farklı gösteremezsiniz. Bu belgesel Theodore Herzl'in vasiyetiyle başlıyor. Dünyada siyonizm varsa ve çalınmış vatan Filistin diye bir olgu varsa, oradan bir çiftlik kadar toprağı, önüne konulan çil çil altınlara rağmen satmamış ve satmayışının nedenini de hepimizin gözlerinden yaşlar akıtacak şekilde söylüyorsa, bugün Abdülhamit'in büyüklüğünü izah etmek için başka bir şey aramaya gerek yok. Filistin Abdülhamit'i arıyor, Yemen Abdülhamit'i arıyor. İslam coğrafyasında hala cuma namazlarında adına hutbe okunan 2. Abdülhamit diye bir zat yaşamışsa ve 33 yıl en zor döneminde imparatorluğu ayakta tutmak için olağanüstü bir zekayla gayret sarfetmişse ona 'Kızıl Sultan' diyenler utansın. Bu belgesel, tarihi gerçekleri ortaya koymak için yapılıyor.'' Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, dünya tarihçilerinin 2. Abdülhamit'in zekasından övgüyle bahsettiğinin altını çizerek, 2. Abdülhamit'in, imparatorluğu çökmek üzereyken ayakta tutabildiğini kaydetti. Arınç, siyasal bilgiler fakültesi dahil birçok yüksek okulun onun döneminde açıldığını, ilk denizaltının onun döneminde yapıldığını anlattı.