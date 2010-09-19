-ARINÇ: KİMSE BU MİLLETTEN ZERRE KOPARTAMAZ SÖĞÜT (A.A) - 19.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''özellikle milletimizi birbirine düşürmek isteyen, terörden, kandan, ölümden medet umanlar şunu iyi bilmelidir; mayasını Ertuğrul Gazi'lerin, Sultan Fatih'lerin, Şeyh Edebali'lerin, Yunus'ların, Pir Sultan Abdal'ların, Hacı Bektaş Veli'lerin kardığı büyük millete karşı hiçbir hainlik para etmez. Harç öyle sağlamdır ki kimse bu milletten zerre kopartamaz'' dedi. Arınç, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 729. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nde yaptığı konuşmasında, ''Burada bizleri bir araya getiren düşünce, dün olduğu gibi bundan sonra da kardeşliğimizi, birliğimizi ve birbirimize olan sevgimizi ebedi kılsın'' dedi. Arınç, 729 yıldır güzel Anadolu'nun topraklarında kök salmış ''ulu çınar''ın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inanç, adalet, kardeşlik, birlik ve beraberlik değerleriyle gönül bağlarını kuvvetlendirmesini dileyerek, şöyle konuştu: ''Ecdadımızın kurduğu medeniyet, hiçbir zaman kaba kuvvet ve zorbalık üzerine oturmadı. Ertuğrul Gazi atamızın mayasını verdiği medeniyetimiz, 100 yıllar boyunca başta Anadolu olmak üzere tarihin akışına adaletle yön vermiş, ayrım gözetmeksizin tüm insanlığa sevgiyle hoşgörüyle yaklaşmıştır. Eşsiz gücümüzün kaynağı, birlik ve beraberlikten neşet etmiş müstesna kardeşlik ruhudur.'' Arınç, Türk milletinin zalimlere ve zulme karşı aslan kesildiğini belirterek, ''Ancak, hangi millet ve dinden olursa olsun insanlığa sevgiyle adaletle yaklaşır. Dünya insanlığının bu kutlu milletin yeryüzündeki yürüyüşüne ve duruşuna ihtiyacı vardır'' dedi. Türk milletinin, yeryüzü devletinden önce yüreğindeki insanlık devletini inşa eden, yok etmek için değil yaşatmak için davranan bir neslin mirasçısı olduğunu vurgulayan Arınç, ''Atalarımız da bizler de bu topraklarda kimseyi hor görmedik, horlamadık. Asırlardır beraberce, kardeşçe yaşadık. Bundan sonra da yaşayacağız. Bizim kardeşliğimizin dinamiğini Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin Sultan Fatih'in kalp çırpıntıları oluşturur. Birliğimiz ve beraberliğimiz, gücünü, Şeyh Edebali'den, Mevlana'dan, Hacı Bektaş Veli'den ve Yunus Emre'nin manevi ruh ikliminden alır'' diye konuştu. Arınç, tarih boyunca nice devletlerin, nice şer güçlerin bu büyük milleti yok etmeye, tarih sahnesinden silmeye ve küçültmeye çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Umutsuzluktan nemalananlar, zaaflardan beslenenler, toplumun ızdırap duymasından kendilerine gün doğduğunu zannedebilirler ama kaya gibi sağlam, kan kardeşi, can kardeşi olmuş, bu milletin köküne nifak tohumlarını eriştiremezler. Biz asırlardan beri kardeşiz ve de öyle kalacağız.''