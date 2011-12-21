Arınç: Kimliğini tanıdığımız insanların tüm haklarını vereceğiz

T24

TBMM Genel Kurulu’nda, 2012 Merkezi Yönetim Bütçe Yasa Tasarısı’nın tümü üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in yönettiği oturumda hükümet adına bir konuşma yapan Arınç, bugünkü bütçe görüşmelerinin üslup ve içerik açısından çok düzeyli olduğunu belirterek, tüm parti sözcülerine teşekkür etti. Arınç, şöyle devam etti:“Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. 2003’ten bu ayna hükümetlerimizin icraatları bütçe uygulamalı öngörülerimiz başarılıdır. Bugüne kadar hedefimize vardığımızı düşünüyorum. Elbette yanlışlarımız olabilir. 3 dönemden sandıktan birinci çıkıyorsak milletimizin güvenidir. Farklı tercihlerde de milletimiz bulunabilir. Demokrasinin gereği budur. Yüzde 47 veren millet yüzde 7 de verebilir.Bugünkü öngörülerimizin de ekonomik hayatımızda da toplumsal hayatımızda da başarılı sonuçlar vereceğine inanıyoruz.Ekonomik istikrar siyasi istikrar bağlıdır. Siyam ikizleri gibi. Türkiye yıllarca aradığı siyasi istikrara belli bir sürede kavuştu ve bu ekonomik istikrarı getirdi. Türkiye'de siyasi istikrarın da kazanılmış olması milletimizin tercihlerine bağlıdır.Sayın hatipler Hamzaçebi, Kutluata ve Şandır’ın eleştirilerinden yararlanacağımızı düşünüyorum. Ayağımızı sağlam yere basmamız lazım. 24 saat gözümüzü açık tutmamız lazım. Eleştirileriniz bu kapsamda bize ışık tutacaksa, size şükran duyarız, bundan dolayı eksilmeyiz.”Bütçe görüşmeleri Türkiye’de siyasetin toplam kalitesini göstermesi bakımından önemli olduğunu ifade eden Arınç, “Milletin kürsüsünde söylediğiniz her söz ve eylem milletimiz tarafından kaydediliyor. Bizler de milletimizin üslubuna rızasına uygun siyaset yapmaya mecburuz” dedi. Arınç, şunları söyledi:“Hiçbirimiz doğuştan masum imtiyazlı değiliz hatadan yanlıştan münehhiz değiliz. Her sözümüzden sorumluyuz. Bu sorumlulukla siyaset yapmak durumundayız. Bu sorumluluk duygusuyla diyoruz ki siyaset şeklimiz ve üslubumuz de milletten bağımsız olamaz. Hepimiz bu milletin evlatlarıyız. 74 milyon vatandaşımızın emanetini taşıyoruz. Bizim kumaşımı, mayamız, özümüz bir. Farklılıklarımızı birlik içinde eriterek millet olduk. Bir arada aşama tecrübesi olmayan bir millet değiliz. Yüzyıllarca bu topraklarda birbirimizin hukukunu koruduk ve Allah’ın izniyle de korumaya devam edeceğiz.