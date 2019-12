-ARINÇ, KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ BURSA (A.A) - 02.05.2001 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zonguldak mitinginde söylediği sözlerle ilgili olarak, ''Bir ülkenin başbakanına, arkasında 17 milyon insanın güvenini almış bir insana annesinin adını ağzına alarak hakaret etmeye nasıl cüret edebiliyorsun? Ondan sonra gülerek 'Ben aslında şöyle söylemek istemiştim' diye adeta ikinci bir alay ve hakaretle milletin gözünün içine baka baka nasıl konuşabiliyorsun?'' dedi. Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'nde partisinin milletvekili adayı Hakan Çavuşoğlu'nun seçim bürosunun açılış törenine katılan Arınç, burada halka hitaben yaptığı konuşmada, her zaman canlı olan Yıldırım'ın AK Parti'ye büyük muhabbet beslediğini kaydetti. Kendilerinin ''Durmak yok yola devam, durmak yok hizmete devam'' prensibi bulunduğunu, başkaları gibi 2 gün, 40 gün sonrasını değil 2023 yılını düşündüklerini anlatan Arınç, ''Neden? Türkiye geç kaldı. Geçmişteki kısır çekişmeler, politik kavgalar, yolsuzluklar, siyasetin iyice itibar kaybetmesi memlekete hizmet getirmedi'' diye konuştu. Arınç, hükümet olarak 8,5 yılda büyük hizmetler yaptıklarını, bu çerçevede Türkiye'nin çağ atladığını ve zenginleştiğini vurgulayarak, milletin parasının milletin havuzunda toplandığını, kayıp-kaçağın olmadığını, topladıklarını da millete verdiklerini anlattı. Haziran ayından sonra da çok güzel şeyler yapacaklarını anlatan Arınç, 8,5 yılda ne yaptılarsa 3. dönem AK Parti iktidarında 10 mislisini yapacaklarını, kimsenin merak etmemesi gerektiğini kaydetti. -''HER GÜN AĞZIMIZDAN 40 DEFA BEREKET LAFI ÇIKIYOR'' ''Biz yapacağız dedik mi millet bize inanıyor. Gösteriyoruz çünkü. Bak, 'Şunu yapacağız' dedik, yaptık. Hatta 2 misliyle yapmışız. 5 yapacağımıza 10 yapmışız. Bu nedir? Bereket'' diyen Arınç, şöyle devam etti: ''İnançlı insanlar bereket denen şeyi bilir. Şimdi buna 'sinerji' diyorlar. 2 kere 2 kaç eder? 4. Bereket olursa 5 eder. Ne demek bereket? Çalışacaksın, alın terini dökeceksin, helal olacak yaptığın iş ve 'Allah bu işten razı olsun' diyeceksin. Sen berekete bak o zaman. Tadından yenmez. Bu yapılanların hepsi bereket. 'Allah bin bereket versin' demez miyiz? Her gün ağzımızdan 40 defa bereket lafı çıkıyor. Her şey güzel olacak inşallah. Şimdi 'biz yapacağız' diyoruz, Allah'ın izniyle yapıyoruz. Bugüne kadar hiç hesapsız, kitapsız vaatlerde bulunmadık. Bir insana güvenmek için sözüne bakacaksın, yaptığı işe bakacaksın. Yıllardır çile çekmiş insanımızın devletten hizmet görmeye başlaması bizi ayakta tutan en büyük sebeplerdendir. O yüzden bakınız 2023'e ait Türkiye'de AK Parti hedeflerini gösteriyor ama diğer partiler bunlarla yarışacak durumda değiller. 600 lira verecekmiş. Eee ver. Nasıl vereceksin? O ayrı bir konu. Ama senin 600 lira dediğin şeyi biz 8,5 yıldır veriyoruz.'' Arınç, özürlülere, öğrencilere gerekli yardımlarda bulunduklarını ifade ederek, bu çerçevede sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirdiklerini ve bu hizmetlerin de sürdüğünü bildirdi. -''HER GÜN AĞZINIZDAN KÖTÜ SÖZLER ÇIKIYOR'' Milletin doğru ile yanlışı, palavra ile gerçeği birbirinden ayırt edeceğini kaydeden Arınç, şunları söyledi: ''Siz bunları söylüyorsunuz ama sonra da milletin inancına, milletin düşüncesine, tercihlerine hakaret ediyorsunuz. Her gün ağzınızdan kötü sözler çıkıyor. Bir siyasi parti liderine yakışır mı? O sözleri ben tekrarlamaktan utanıyorum. Hiç sıkılmadan bir ülkenin başbakanına, bir ülkenin siyasetçilerine, bir ülkenin tertemiz bürokratlarına ağızlarından lağım suyu saçar gibi hakaret etmek sizin haddinize mi düştü? Utanmıyor musunuz? Bir ülkenin başbakanına, arkasında 17 milyon insanın güvenini almış bir insana, annesinin adını ağzına alarak hakaret etmeye nasıl cüret edebiliyorsun? Ondan sonra gülerek 'Ben aslında şöyle söylemek istemiştim' diye adeta ikinci bir alay ve hakaretle milletin gözünün içine baka baka nasıl konuşabiliyorsun? Sen önce bir kendine bak, çevrene bak. Kendi sicilindeki sabıkasında olan biten her şeyi bu milletimiz biliyor. Ama biz, siyasetçiler birbirlerini yıpratmasın, çirkinler ve kötü üsluplar toplumda gerginliğe yol açmasın diye ağzımından çıkanı 10 defa düşünerek konuşuyoruz. Bu her yerde hakaret üstüne hakaret yağdırmaya devam ediyor. Bu çaresizliktir. Bu hiç bir zaman demokratik yollarla iş başına gelmemiş, milletten hiç bir seçimde 'evet oyu' ve 'güven oyu' almamış bir siyasetçinin bu AK Parti karşısında duyduğu maalesef üzüntünün bir ifadesidir.'' -MHP'DEKİ KASET İDDİASI- Arınç, MHP'deki kaset iddialarını, çirkin ve ahlak dışı işler olarak değerlendirerek, bu kişilerin evli oldukları halde özel hayatlarına dikkat etmeden, başkalarıyla sıkılmadan ilişki kurduklarını anlattı. ''(Sağcıyım, milletçiyim, vatan millet Sakarya) diye milletten oy toplayıp yanındaki aşifteye dönerek 'Bu sağcılar afedersin şunlardır. Bunlarla hiç bir yola gidilmez. Biz bunları şu kadar yıldan beri aldatıyoruz. Bunlar aptalın tekidir' demek senin ne zaman haddine düştü. Sıkılmaz adam'' diyen Arınç, şöyle devam etti: ''Yani bu sözleri söyleyen insanları 4 dönemdir liste başından parlamentoya göndermek bunun karşılığında peki milletten bir özür dilemek gerekmeyecek mi? Hamdolsun milletin seçkin evlatları bu partide yıllardan beri hizmet ediyor. Yanlış yapanlar mutlaka karşılığını bulurlar. Millete hakaret etmek, hanımefendileri alaya almak hiç bir AK Partilinin ne aklından geçer, ne dilinden dökülür. 'Benim eşim başı örtülü, bakma o aptala 3 tane de çocuğumun annesi ama' Bu sözleri duyduğumuz zaman hepimiz üzüldük kardeşlerim. Bunları biz hiç bir zaman hazmedemeyiz. Elbette siyasetten silindikleri yetmez, bunları içlerinde hiç kimsenin barındırmaması lazım. Hanımlarımız, kadınlarımız, kızlarımız, çocuklarımız bizim şerefimiz ve namusumuzdur. Onların hukukunu hiç kimseye çiğnetmeyiz.'' -''KEMAL KARABULUT BÖYLE BUYURMUŞ'' Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakana yönelik ''Ecevit'in adını ağzına almak için önce abdest alman lazım'' şeklindeki sözleriyle ilgili, olarak da şunları kaydetti: ''(Ecevit'e laf söyletmem. Ecevit'e laf söyleyen önce abdest alsın sonra konuşsun) Kemal Karabulut böyle buyurmuş... Kılıçdaroğlu'nun eski soyadı Karabulut'tu. Bir şeyler oldu sonra soyadını değiştirdi. Ben şimdi ona Kemal Karabulut diyeyim... Biz günde 100 defa Allah deriz. Allah demek için abdest almaya gerek yok. Bin defa salatü selam getiririz. Ama abdest almaya gerek yok. Ancak Kuran-ı Kerim, peygamberimiz bize öğütlemiş önce Kuran'a değeceksek, açıp okuyacaksak abdest alırız. Namaz kılmak için camiye gireceksek abdest alırız. Bunun dışında günde 5 bin defa bile 'Hz. Peygamber' desen abdest almaya gerek yok. Bunu bilmeyecek kadar zavallı ne İslamdan, ne abdestten, ne Kuran'dan habersiz yaşayan insanlar Türkiye'de iktidar olmaya kalkıyor. Önce sen milleti bir tanı bakalım. Milletin değerlerini bir tanı. Milletin yıllardır iç içe olduğu manevi dünyasına bir gir. O manevi dünyada ahlak denen bir şey var, edep denen bir şey var, iman denen bir şey var, tevazu denen bir şey var. Önce onları bileceksin ki, sonra bu milletten hem oy isteyebilesin hem de bu oyun karşılığında bu milletle iç içe olabilirsin. Nereden bakarsanız bakınız söyledikleri sözlerle batıyorlar. Güya bizi aşağılayacaklar.'' -''AK PARTİ ESERLERİYLE ORTADA'' Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: ''Şimdi en son onları çok seven bir gazetenin anketinin dünkü haberi onları çok üzmüştür. Bizim için de belki bir sevinç olur diye söyleyelim. Onları tutan, goygoyculuğunu yapan gazetenin üst başlığı, AK Parti yüzde 49, CHP yüzde 25, MHP yüzde 10,5. 10.5 demek. 9,5 ile 10,5 arasında bocalamak demek. Yani şunu söylemek istiyorum; bize hakaret ettikçe, bize çattıkça, milleti aldatmaya, kandırmaya çalıştıkça batıyorlar. Ama AK Parti eserleriyle ortada. 24 saatin sadece 2 saatinde uyuyan bir Başbakan ile Türkiye hem içeride, hem dışarıda dünyanın en itibarlı devleti haline geldi. İnşallah yolumuz açık, bahtımız açık olsun. Allah sizi bizden, bizi sizden, sizi birbirinizden ayırmasın. Allah hepimize kolaylıklar versin.'' Konuşmasının ardından Arınç, seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.