Arınç: Keşke AA'da çalışsaydım

2013 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Anadolu Ajansı'nda çalışanların emekli olduklarında aldıkları astronomik rakamları açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bütçeleri üzerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı ve TRT ile ilgili eleştiriler olduğunu belirten Arınç, bazı sorulara yanıt vermeye İçtüzük'te engel olduğunu, çünkü bu kurumların bütçelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmediğini kaydetti.



'Vekilliği bırakıp Anadolu Ajansı'nda çalışmak istedim'



“Anadolu Ajansı'nın özelikle son dönemlerde yaptığı çalışmalar, yüzümüzü ağartacak düzeyde” diyen Arınç, şunları kaydetti:

“Orada 'işten zorla çıkartıldılar, sendikasızlaştırma...' Bütün bunlar konuşuluyor. Ben AA'nın hangi statüde olduğunu bilmezdim. Bana bağlandıktan sonra tanıdım. Meclis'teki muhabirlere, bütün gazetecilere 'ah keşke siz de AA'da çalışsaydınız' diyorum. Onlar da 'amin' diyorlardı.

Bir gün de çıktım Sayın Başbakan'a 'beni bakanlıktan, milletvekilliğinden de alın şu Anadolu Ajansı'nda bir görev verin' dedim. 'Niye?' dedi. Çünkü hiç kimse zorla emekli edilmedi. Herkes dilekçesini verdi ve emekli oldu. Böyle bir emekliliği kim istemez, darısı başına İzzet Çetin (CHP Ankara Milletvekili). Çok sevdiğiniz sendika başkanı Ercan Sadık İpekçi, emekli dilekçesini verdi ve Ekim 2011'de emekli oldu.



Muhabire 852 bin lira tazminat



Valiler kendi tazminatlarını düşünsün, genel müdürler emekli olunca ne kadar tazminat alacaklarını düşünsünler, milletvekillerinin zaten böyle bir hakkı yok ama Ercan Sadık İpekçi arkadaşımızın bizden aldığı tazminat 620 bin 966 TL. Yetmiyor, sandıktan da 231 bin 643 TL alıyor. Bizdeki pozisyonu muhabir. Toplam 852 bin 609 TL eline para ödendi. 10 kişiye ödediğimiz tazminat 8 milyon 602 bin TL. İsmail Yılmaz, Genel Müdür Danışmanı, toplam tazminatı 982 bin 674 TL.”



Çaycının tazminatı 225 bin lira



Kıdem tazminatlarına ilişkin örnekler veren Arınç, CHP'li milletvekillerinin “soygun yapmışlar gibi konuşuyorsunuz” sözlerine “Niye heyecanlandınız? Çok kıymetli bunlar. Gökten zembille gelmişler” karşılığını verdi.

AA'da çaycılık yapanın aldığı asgari kıdem tazminat tutarının 225 bin TL olduğunu belirten Arınç, emekli olan 201 kişi için ödenen tazminat tutarının da 61 milyon TL olduğunu bildirdi.

Arınç, “201 kişi 'bir trilyon tazminat aldık ne mutlu bize' dediler. Bize bunların çalışırken maliyeti asgari 14 bin TL idi, yerine aldığımız personelin maliyeti 5 bin TL'ye geçmiyor” dedi.



'Yıpranma payı geri gelebilir'



Arınç, gazetecilerin yıpranma payı konusunda kendi çalışmasını bitirdiğini anlatarak, şahsen gazetecilerin yıpranma payının diğer iş kolları da düşünülerek yeniden koyulabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın aktüerya dengesi, Sosyal Güvenlik Kanunu'nun bütünü, 4 yıl önce kaldırılan bir şeyin 4 yıl sonra nasıl ve hangi amaçla konulabileceği, gazetecilere bir ayrıcalık olup olmayacağı, diğer iş kollarının bundan ne kadar etkileneceğinin araştırdığını söylediğini anımsatan Arınç, “Buna da saygı duymak lazım. Hiçbir yerde 'ben mutlaka yıpranma payı gazetecilere tanınacaktır' demedim. Düşüncelerimi ifade ettim. Bu düşüncelerimin arkasındayım” dedi.