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Arınç: İzdivaç programı izlerken kusmak istiyorum

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, televizyonlarda yayınlanan izdivaç programlarını eleştirirken...

11 Ağustos 2011 03:00

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, televizyonlarda yayınlanan izdivaç programlarını eleştirirken “afedersiniz, kusmak istiyorum” dedi.



TRT’nin haberine göre, TRT ve Anadolu Üniversitesi’nin işbirliği çalıştayında konuşan Arınç, reyting uğruna yapılan bu programlardan dolayı RTÜK’ü göreve davet etti. Değişik formatlarda farklı televizyon kanallarında hazırlanan programları “reyting kaygısı” olarak değerlendiren Arınç “Kendilerini hayırlı bir işe vesile sayan programların konukları ise televizyon televizyon geziyor. Dört beş tane serseri buluyorlar, orada onları paçavraya çeviriyorlar. O kadınlar adına üzülüyorum... O akılsız erkekler adına üzülüyorum” yorumunu yaptı. Bu programlar için “afedersiniz, kusmak istiyorum” diyen Arınç “RTÜK’ün insiyatif kullanması lazım. Daha önce çağırdık, konuştuk. Bunlar rica minnetle yapılacak şeyler değil” diye konuştu. İzdivaç programlarının toplumun ahlaki yapısını olumsuz etkilediğini de savunan Arınç, RTÜK’ü göreve davet etti.


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