-Arınç: İstikrar Türkiye'yi adeta uçuruyor BRÜKSEL (A.A) - 24.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'de 9 yıldan bu yana istikrarla devam eden bir hükümetin işbaşında olduğunu belirterek, "Siyasi istikrar arkasından ekonomik istikrarı getiriyor. Bu istikrar Türkiye'yi adeta uçuruyor" dedi. Çeşitli temaslar yapmak üzere Brüksel'de bulunan Başbakan Yardımcısı Arınç, Belçika'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Arınç'ın yanı sıra Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk ile TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de katıldı. Davetlilere hitap eden Arınç, "Çok şükür Türkiye'de 9 yıldan bu yana istikrarla devam eden bir hükümet işbaşında. Üç dönem seçim kazandı. Bu halkımızın takdiridir. Biz elbette bundan gurur duyuyoruz. Çünkü Türk siyasi tarihine baktığınız zaman en azından her seçimde oylarını artırarak iktidarını muhafaza etmiş bir örneğe rastlamak mümkün değil. Bu sonuç bize birşey gösteriyor. Siyasi istikrar ekonomik istikrarı getiriyor. Bu istikrar Türkiye'yi adeta uçuruyor. Boşa övünmüyorum, bunu başkaları söylüyor" dedi. Türkiye'de geçmişte yaşanan ekonomik krizlere de değinen Arınç, dün borç almak için çaba harcayan Türkiye'nin bugün başkalarına yardım eder konuma geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "2000, 2001 krizlerini ekonomik çöküş olarak yaşayan Türkiye nerede, 2010 sonu itibariyle yüzde 9 büyüme hızıyla dünyada ilk 3'e girmiş Türkiye nerede?" "Allah'a hamdolsun yollar, köprüler, havaalanları ve sağlıkta son 50 yılda bekleyen ne varsa bugün yapılıyor" diyen Arınç, yüksek hızlı trenler sayesinde birçok ilin birbirine bağlandığını söyledi. Türkiye'nin bugün dünyada sözü dinlenen bir ülke konumuna geldiğine de değinen Başbakan Yardımcısı Arınç, "Eskiden siyasetçiler Türkiye'den Amerika'ya, İsviçre'ye, oraya buraya gider, kredi almak için kapı çalardı. Rahmetli Özal sağ olsa da anlatsaydı o günleri. Ben şimdi 5 milyar dolar başka ülkelere yardım ediyorum. Ölçü de odur, veren el alan elden üstündür. Somali'nin ihtiyacı mı var, al kardeşim, Haiti'nin ihtiyacı mı var, al kardeşim, Balkanların ihtiyacı mı var, al kardeşim. Yunanistan'ın bize 300 milyon dolar borcu var. Baktık zor durumdalar, istemiyoruz. Elinizde ne zaman para varsa o zaman verin diyoruz" ifadelerini kullandı. Arınç, bunca güzellikler içinde herkesi üzen tek olayın ise terör olduğunu kaydederek, bunu engellemek için ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını kaydetti. Bu konuda hiç kimsenin endişeye kapılmamasını isteyen Arınç, "Bu hainler ve alçaklar her gün yapabildikleri katliamı ve zulmü yapıyorlar. Engelleyeceğiz. Bu acı hepimizindir. Terörü önleyeceğiz. Bu bizim iddiamızdır, görevimizdir. Görevimizi en iyi şekliyle yerine getireceğiz" dedi. -AA'nın Avrupa bülteni- Arınç, konuşmasında, Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'den de övgüyle bahsetti. AA'nın yeni başlatacağı Avrupa Bülteni hakkında kısa bilgi veren Arınç, "Emirdağ'da 3 dakika önce birşey oldu, 3 dakika sona Anadolu Ajansı duyuracak. Brüksel'de birşey oldu Emirdağlı 3 dakika sonra duyacak. Ne güzel imkanlar bunlar. Böyle bir imkan nerede var güzel kardeşim?" diye konuştu. Belçika'da son derece nitelikli bir Türk toplumunun bulunduğuna işaret eden Arınç, Türklere, yaşadıkları ülkenin dilini öğrenmeleri ve çocuklarına iyi bir eğitim vermeleri tavsiyesinde bulundu.