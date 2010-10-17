-ARINÇ: İSTEYEN KATILIR, İSTEYEN KATILMAZ ANKARA (A.A) - 17.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonuna katılmamanın dünyanın sonu olmayacağını belirterek, ''İsteyen katılır, isteyen katılmaz. Bunun bir protestoya dönüşmemesi lazım'' dedi. Arınç, Manisa-Demirci Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği'nin Çevre ve Orman Bakanlığı tesislerindeki Keşkek Şöleninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP'nin resepsiyona katılıp katılmayacağına ilişkin farklı açıklamaların hatırlatılması üzerine Arınç, ''Dünyanın sonu değil'' şeklinde konuştu. Davete isteyenin katılacağını, isteyenin de katılmayacağını belirten Arınç, ''Ama bir kişi bir partiyi temsil ediyorsa bu partiyi temsil eden kişinin katılıp katılmaması anlam kazanır. Bunun bir protestoya dönüşmemesi lazım'' ifadelerini kullandı. Resepsiyona katılmamanın onlarca gerekçesi olabileceğini dile getiren Arınç, şöyle konuştu: ''Rahatsız olabilirsiniz, başka bir ilde görevde olabilirsiniz, başka bir meşguliyetiniz olabilir. Katılmak mecburiyeti hiç kimse için yoktur. Burada asıl olan oraya katılma konusunda bir ayrımcılığın yaşanmamasıdır. Önemli olan davettir.'' -CHP'NİN İÇ SORUNU Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü konusunda CHP Grup başkanvekilleriyle görüşme yapılması talimatını nasıl değerlendirdiğinin ve görüşme tarihinin belli olup olmadığının sorulması üzerine, Erdoğan'ın dünkü konuşmasının çok açık ve net olduğunu ifade etti. ''Yapılacak iş çok basit'' diyen Arınç, grup başkanvekillerinin, diğer grubu bulunan partilerle mutabakat sağlaması halinde önümüzdeki günlerde bu konunun hangi zeminde yürüyeceğinin görüleceğini söyledi. Bu konunun AK Parti'nin 24 saatini meşgul etmediğini dile getiren Arınç, ''Sürekli bu konu üzerinde konuşacak değiliz'' dedi. Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin referandum öncesinde de sonrasında da konunun basit olduğunu ve hemen çözülmesi teklifi getirdiğini anımsatarak, ''Biz de bu teklife açık olduğumuzu, hemen çözülmesi konusunda da grup başkanvekilliklerinin bir araya gelip inisiyatif almasını arzu ediyoruz. Bundan sonra gelişmeler olacaksa, tahmin ediyorum bu düzlemde yerine getirilecektir'' diye konuştu. Arınç, Çankaya Köşkü'nde verilecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna CHP'nin katılımı konusunda farklı açıklamalar yapılmasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, şöyle konuştu: ''Bu, CHP'nin kendi iç sorunudur. CHP'nin genel başkanı ve grup başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bizim Siyasi Partiler Kanunu'muza göre, iç tüzüğümüze göre genel başkan aynı zamanda grup başkanıdır. Grup Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ise Grup Başkanvekili Muharrem İnce ise aralarında düşünce farklılığının, eylem farklılığının olmaması gerekir. Yani, 'katılmayacağız' sözünü Grup Başkanı'na rağmen söylemişse, bunun bir siyasi parti için ne anlam ifade ettiğini herkes bilir. Bu konularda grup başkanı farklı, grup başkanvekili farklı düşünmemelidir. Ama sanıyorum ki bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı CHP bir şekilde çözecektir veya kamuoyuna bu farklılığın sebebini makul bir şekilde izah edecektir. Bunun tartışmasını biz değil, herhalde CHP'nin yapması gerekiyor.'' -''HERKES KENDİNİ DAHA ÇOK DEMOKRASİYE UYDURMALI''- Başka bir soru üzerine Arınç, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşiyle birlikte ilgilileri ve eşlerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna davet ederek, görevini yaptığını ifade ederek, katılıp katılmamanın davetlilerin bileceği iş olduğunu, bunu da kamuoyunun değerlendireceğini kaydetti. TBMM Başkanlığı'na seçildiğinin ertesi günü dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i yurt dışına uğurlamak için eşiyle birlikte havaalanına gittiğini anlatan Arınç, şunları kaydetti: ''Sayın Cumhurbaşkanı Sezer'i eşiyle birlikte yurt dışına uğurlarken, benim de eşim başında örtüsüyle, kucağında çiçeğiyle hanımefendiye 'güle güle' demek için gelmişti. Ama bunu Türkiye'de hazmedemeyen bir grup oldu. Bir havaalanına Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşini uğurlamaya gelen eşime tahammül edilmedi. Şimdi aradan bu kadar yıl geçti. Görüyoruz ki Türkiye'de demokratikleşme, Türkiye'de ayrımcılığın ortadan kalkması ve özgürlüklerin yeni bize tanıdığı imkanlar... Artık Sayın Cumhurbaşkanı eşiyle birlikte karşıdaki muhatabını eşiyle birlikte davet edebiliyor. Geldiğimiz nokta güzel bir noktadır. Buna direnenler olursa tarihin eski günlerinde kalacaklardır. Türkiye, değişime yüzde 58 'evet' oyuyla karar vermiştir. Artık bunun ötesinde kalanlar, geçmişte zaman tünelinde yaşamaya arzulu ve istekli olanlar bilsinler ki artık onlardan yana çok az insan kaldı Türkiye'de. Değişime, dönüşüme, gelişmeye, özgürlüklere, daha çok demokrasiye herkesin kendisini uydurması gerek diye düşünüyorum.''