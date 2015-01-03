Arınç: İsteyen herkes siyaset yapar, Sümeyye Erdoğan çok iyi yetişmiş bir kızımız

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın siyasete gireceği yönündeki iddialarla ilgili olarak, "Herkesin siyaset yapma hakkı var. Benim tanıdığım Sümeyye Erdoğan çok iyi yetişmiş bir kızımızdır. Allah bağışlasın. Çok bilgilidir” dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Bahar Demirel’in haberine göre, Bülent Arınç, Meclis Soruşturma Komisyonu'nun Pazartesi günü 4 eski bakanla ilgili yapılacak olan oylamaya ilişkin, "Ben hepsinin hukuka, vicdana uygun hareket edeceğini düşünüyorum. Soruşturma Komisyonu üyelerine doğru, adil bir karar vermeleri konusunda Allah yardımcı olsun" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kalp krizi geçirdiğine yönelik iddialar sorulan Arınç, "Hamdolsun çok iyiyim. Tabi bu haber bir panik doğurmak belki de böyle olmasını arzu etmek gibi çirkin bir duruş. Bunu görüp de oh olsun, diyenler de çıkabilir şüphesiz. Bu kişilik haklarına çok büyük bir saldırı. Bana değil bir başkasına da yapılabilir. Tasvip edilecek bir davranış değil. Gerçek de olabilir. Hepimiz insanız, hastalık da geçirebiliriz. Ama bunun gerçek dışı bir olay olduğunu bilerek takdim etmek bence insanlık dışı bir hareket. Yapanları kınıyorum. Geçtiğimiz günlerde bir tweet oldu. O da eşimin beni terk edip çocuklarımın yanında kaldığı, aramızda geçimsizlik olduğu şeklinde yani özel hayatımıza bu kadar girilirse, kişilik haklarına bu kadar saldırı olursa bunlar sadece bizi değil; herkesi yaralar. Evet, internetin sınırsız ve sorumsuz başka bir dünya olduğunu biliyorum. Ama sanal alemde yapılanların da gerçek hayattaki gibi insanları etkilediğini düşünüyorum. O yüzden doğru olmalıyız. Dürüst olmalıyız. Yalan, yanlış haberlerle insanları üzmemeliyiz diye düşünüyorum. Onları Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

Meclis Soruşturma Komisyonu'nun Pazartesi günü 4 eski bakan ile ilgili yapacağı oylama hakkında sorulan bir soru için Arınç, "Pazartesi günü şüphesiz Soruşturma Komisyonu üyesi olan arkadaşlarımızın oylamada verecekleri karar açısından önemli. Ben hepsinin hukuka, vicdana uygun hareket edeceğini düşünüyorum. 4 bakan ile ilgili olarak Soruşturma Komisyonu'nun vereceği kararı hepimizin saygıyla karşılayacağının bilinmesini istiyorum. Burada önceden fikrini beyan etmek, oyunun rengini söylemek mümkün değil. Anayasa ve İç Tüzük bunu emrediyor. Eğer birileri, benim oyum 'evet' şeklinde olacaktır çünkü bunlar suçludur, diyorsa yanlış yapıyor. Benim oyum 'hayır' olacak bunlar suçsuz değil, diyorsa şu an itibariyle onlar da hata yapıyor. Verecekleri oylarını, kanaatlerini komisyonda ifade edebilirler. Daha sonra Genel Kurul'a geldiğinde de milletvekilleri, gizli oylamada yine kanaatlerini ifade ederler. Bizim her ikisine de saygı göstermekten başka bir seçeneğimiz yok. Soruşturma Komisyonu üyelerine doğru, adil bir karar vermeleri konusunda Allah yardımcı olsun" ifadelerini kullandı.

‘2 gün önceyse yalandır, gerçek dışıdır’

Bir astsubayın Suriye sınırında kaçırıldığına yönelik iddialar sorulan Arınç, "2 gün önceyse yalandır, gerçek dışıdır. Bugün yeni bir olay soruyorsanız ondan da bilgi sahibi değilim" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın siyasete gireceği yönündeki haberleri nasıl değerlendirdiği sorulan Arınç, şunları kaydetti: "Herkesin siyaset yapma hakkı var. Benim tanıdığım Sümeyye Erdoğan çok iyi yetişmiş bir kızımızdır. Allah bağışlasın. Çok bilgilidir. Siyaseti çok yakından takip eder. Edebiyle, ahlakıyla, bilgisiyle, yetişme tarzıyla çok şükür herkesin örnek gösterebileceği değerli bir kızımızdır. Siyaset yapmaya karar vermek, onun bileceği bir iş. İnşallah hayırlı bir karar olursa biz de bundan mutlu oluruz."