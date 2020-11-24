Arınç'ın istifasına AKP'den ilk yorum: En büyük hizmeti istifa

AKP'nin kurucularından olan Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etmesinin ardından AKP'den ilk tepki Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Turan şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi görevlerimizi bir gün devredeceğiz. Geride bırakacağımız hoş bir sada en büyük hayalimiz. Yaptığımız hizmetler kadar, davaya zarar veren, milletin vicdanını yaralayan, değerlerimize aykırı söylemler de akıllarda kalacak. 'En büyük hizmetin istifa' haline gelmesi çok acı!"

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ise Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"Bülent Arınç YİK üyeliğinden ayrılmış yani istifasını vermiş. TV'de yaptığı açıklamadan sonra sütre gerisinden çık, cüppeni giy, yerini al hayranlık duyduğun bu kişileri savun demiştim. Artık takke düştü kel göründü. Şimdi vekaletname alma zamanı. İzliyoruz."

İyi Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Bülent Arınç istifa etmiş. Sevindim doğrusu. Darısı HDP ile özerklik anayasası hazırlayanların başına..." dedi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Bülent Arınç'ın HaberTürk'te katıldığı yayında"Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" dedi.

Erdoğan, isim vermeden Arınç'ın açıklamalarına göndermede bulunarak, "Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" tepkisini gösterdi.

Arınç, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir" sözlerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepki göstermesi üzerine yaptığı açıklamada, "Konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım" düşüncesini dile getirdi.

Bu ifadeler ardından hükûmete yakınlığıyla bilinen bazı isimler ve MHP’liler, Arınç’a sert tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır” ifadelerini kullandı.

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