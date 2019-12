Arınç: Hoca efendi doğru söylüyor

T24 -

Kim kazandı kim kaybetti?

Arınç, Ankara Arena'daki 8. Türkçe Olimpiyatları'nın Ödül Töreni'nde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na yurt içinde ve yurt dışında Türk Dili ve kültürüne katkısı olanlara verilen ''Karamanoğlu Mehmet Bey'' Türk Dili Ödülü'nü verdi.Arınç burada yaptığı konuşmada, Türkçe Olimpiyatları'na yurt dışında Türkçe eğitim veren okullardaki öğretmenlerin büyük katkısı olduğunu ifade ederek, ''Onlara bir hedef gösterilmiş, 'Türkçe eğitim veren okullar kuracaksınız, nitelikli eğitim vereceksiniz' o ülkedeki gençleri en güzel şekilde yetiştireceksiniz. Onlar, Türkiye ile o ülke arasında bir dostluk köprüsü kuracak. O ülkeler barışın sembolü olacaklar.' Önce buna inanmak lazım'' diye konuştu.Bu düşüncenin altında bir Allah rızası olduğuna inanmak gerektiğini vurgulayan Arınç, Sibirya'nın, Çuvaşistan'ın, Yakutistan'ın kırsallarında bozkırlarında hiç tanımadığı insanlara el uzatıp, 'ben burada okul açıyorum' diyen insanın ne düşündüğünü bilmek gerektiğini söyledi. Arınç, ''Bize büyüklerimiz, çok önemli bir şey öğretti, amellerinizde ve işlerinizde Allah rızası olmalı bu bir. İkincisi müspet hareket etmelisiniz, müspet hareket esastır'' dedi.Pek çok okulda Cumhurbaşkanlarının gelip ders verdiğini, eşlerinin gelip idarecilik yaptığına işaret eden Arınç, bu okulların eğitim kalitesi dolayısıyla o ülkelerde büyük ilgi gördüğünü anlattı.Kazananların insani düşünceyle yardım edenler, kaybedenlerin ise zorbalar, zalimler ve cinayet işleyenler olduğunu belirten Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:''Şimdi bu olay karşısında muhterem Hoca Efendi'nin konuşmasının bana ne anlama geldiğini soruyorlar. Hoca Efendi her zaman olduğu gibi doğruyu söylüyor. Her şart altında, her durum altında ve her şeye rağmen müspet hareket etmeliyiz ve bunun imkanlarını araştırmalıyız. Bunun için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Zulme uğrayabiliriz ama zalim olmayacağız. Hiçbir zaman zulmetmeyeceğiz. Müspet hareket budur ve bu hareketi takip eden herkes Türkiye'de de dünyada da kazanmıştır.Adına enstitüler açılan ve bu öğreti için parlamentolarını, üniversitelerini tahsis eden dünyada yüzlerce ülke var. 'Ne diyor bu insan, insanlara ne söylemek istiyor? Hangi metodu takip ediyor? Açıyorlar, bakıyorlar, inceliyorlar, irdeliyorlar. Altından barış, sevgi ve müspet hareket çıkıyor. O yüzden bütün dünyanın takip ettiği bu sistemi elbette biz de takip edeceğiz. Sonuna kadar müspet hareket. Bunun takipçisi olacağız ki insanlar bizim iyi niyetimize güvensinler.Muhterem Hoca Efendi 12 seneden beri Türkiye'nin dışında, haksız bir şekilde ülkesinden hicrete mecbur edildi. 12 senedir hakkında yapılmadık iftira kalmadı. Medyası, siyasileri, bir takım çıkar odakları, bir takım, Türkiye'nin karışmasında fayda ve menfaat umanlar Hoca Efendi'yi hep kötülediler, hep yanlışı olduğunu söylediler. Hep ona şüpheyle baktılar. Hep bağlantılarını araştırdılar. O da 12 senedir hüzünlü gurbeti tercih etti. Arkadaşlar şu anda bu kişi hakkında onlarca beraat kararı var. Türkiye'ye girmesine de hiçbir engel yok. Gelebilir, aramızda olabilir, hayatının bundan sonraki bölümünü Türkiye'de geçirebilir. Ama bakın o ne yapıyor. O şunu yapıyor. 'Benim Türkiye'ye girmeme hiçbir engel yok. Hepsi beraat kararları var. Şu anda elimi kollumu sallaya sallaya gelebilirim. Ama ola ki birileri benim bu gelmemle Türkiye'yi karıştırmak isteyebilir. Türkiye'ye zarar vermek isteyebilir. İşte ben müspet hareket ediyorum. Türkiye'nin karışmasındansa, çok sevdiğim vatanımdan uzakta kalmayı tercih ediyorum'